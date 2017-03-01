Правительство РФ снизило размер прожиточного минимума на 2 %

Фото: ncrim.ru

Российское правительство снизило на 2 % размер прожиточного минимума по стране по итогам IV квартала 2016 года. По сравнению с III кварталом прошлого года эта сумма составила 9 691 рубль на душу населения, сообщает ИА Regnum со ссылкой на постановление кабмина.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 466 рублей (в предыдущем периоде – 9 889 рублей). Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 8 тысяч рублей (ранее – 8 136 рублей), для детей – 9 434 рубля (кварталом раньше – 9 668 рублей).

Величина прожиточного минимума определяется российским правительством для оценки уровня жизни граждан страны. Эти цифры используются при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и прочих социальных выплат.

Кроме того, эти данные используются при формировании федерального бюджета. Как отмечает издание, в нашей стране долгие годы сохраняется значительный разрыв между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, который всегда выше МРОТ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что эти показатели должны сравняться, а в перспективе МРОТ и вовсе должен превысить прожиточный минимум. По предварительным расчётам властей, МРОТ сможет сравняться с прожиточным минимумом к 2020 году.

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#жизнь #российская власть #экономика

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