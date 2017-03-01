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Сегодня, 11:08 18

Правительство РФ снизило размер прожиточного минимума на 2 %

Правительство РФ снизило размер прожиточного минимума на 2 %
Фото: ncrim.ru

Российское правительство снизило на 2 % размер прожиточного минимума по стране по итогам IV квартала 2016 года. По сравнению с III кварталом прошлого года эта сумма составила 9 691 рубль на душу населения, сообщает ИА Regnum со ссылкой на постановление кабмина.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 466 рублей (в предыдущем периоде – 9 889 рублей). Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 8 тысяч рублей (ранее – 8 136 рублей), для детей – 9 434 рубля (кварталом раньше – 9 668 рублей).

Величина прожиточного минимума определяется российским правительством для оценки уровня жизни граждан страны. Эти цифры используются при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и прочих социальных выплат.

Кроме того, эти данные используются при формировании федерального бюджета. Как отмечает издание, в нашей стране долгие годы сохраняется значительный разрыв между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, который всегда выше МРОТ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что эти показатели должны сравняться, а в перспективе МРОТ и вовсе должен превысить прожиточный минимум. По предварительным расчётам властей, МРОТ сможет сравняться с прожиточным минимумом к 2020 году.

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#жизнь #российская власть #экономика

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Прожиточный минимум опустят до уровня МРОТ и все нормально, бумага стерпит, а то что из-за этого народ пострадает властям пофигу.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Сейчас с июля тарифы на ЖКХ и остальное попрут.

  • full

    full
    4 часа назад

    По предварительным расчётам властей, МРОТ сможет сравняться с прожиточным минимумом к 2020 году.

    Путем опускания ПМ, естесстн. Вот могут же найти ключ к решению проблемы! Красавцы.

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    vertexСейчас с июля тарифы на ЖКХ и остальное попрут.


    На прожиточный минимум это не влияет, влияет только цена второсортного корма.

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Как их земля носит?

    Значит тем против кого США и ЕС ввели санкции - налоговые поблажки... И видимо поэтому государство ввело санкции против своих граждан... Надо же где-то деньги брать...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    А где новость с обсуждениями этого решения всяких партий, ОНФ? Или один сказал, и один же это и сделал.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Raf Rafovich

    А где новость с обсуждениями этого решения всяких партий, ОНФ?



    А оне после митингов под кроватями прячутся. А после теракта и вообще дар речи потеряли.



  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Gelo

    Как их земля носит?



    Их авто возит.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    ожидаемо.

    обещали сравнять МРОТ с МПМ - сравнивают.

    зачем же поднимать выплаты, когда можно их уронить?

    с***, слов нет.

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Слава нашему государю, о народе думает, ночами не спит. Сегодня МПМ снизили, завтра налоги поднимут. Славься, славься наш верный мучитель!

  • Хитрила

    Хитрила
    3 часа назад

    3.2

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Что-то едроботов не слышно. Ребятки, не спите!

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    а почему бы Правительству да депутатам не снизить зарплаты 2%, экономия была бы значительно больше!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Кузмичьа почему бы Правительству да депутатам не снизить зарплаты 2%, экономия была бы значительно больше!


    Юрий Трутнев назначил себе пятого заместителя, под которого был создан новый пост.

    Экс-депутат Госдумы шестого созыва Григорий Куранов назначен заместителем полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, он будет курировать внутреннюю политику.

    Господин Куранов избирался в Думу от Пермского края, где ранее возглавлял администрацию губернатора. Как активист регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) он считался одним из наиболее влиятельных критиков ушедшего в отставку губернатора Виктора Басаргина.

    Собеседник в окружении экс-депутата сообщил, что Григорий Куранов на посту заместителя полпреда в ДФО будет заниматься социальными аспектами и вопросами внутренней политики. Эти вопросы курировал прежде всего сам полпред Юрий Трутнев, а пост создавался под господина Куранова. До этого момента у господина Трутнева было четыре заместителя.

    Напомним, с полпредом ДФО связана значительная часть карьеры экс-депутата. Григорий Куранов возглавлял агентство «Кучер», которое в 1990-е годы консультировало тогда еще мэра Перми Юрия Трутнева, после этого в 2000-2004 годах возглавлявшего Пермскую область. В полпредстве у господина Трутнева уже работает в качестве зама еще один пермяк — бывший мэр Березников и вице-президент «Уралкалия» Андрей Мотовилов.

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    Новости Хабаровска

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    Новости Хабаровска

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Раз уж правительство России определяет величину прожиточного минимума, то пусть члены правительства попробуют прожить на эти суммы.

    «Денег нет, но Вы держитесь!»©

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    О! Сколько людей стало лучше жить в стране,вот наконец то хорошая новость,спасибо нашему правительству.Надеюсь на дальнейшее снижение прожиточного уровня.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    славься наш вяликий и солнцеликий путин, подыми пожалуйста налоги и ЖКХ. пусть этот народец сдохнет. газ-нефть-всё тебе родимый, а и виолончель

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    6 минут назад

    Сергей Сергеевич

    славься наш вяликий и солнцеликий путин, подыми пожалуйста налоги и ЖКХ. пусть этот народец сдохнет. газ-нефть-всё тебе родимый, а и виолончель



    Воистину!

    За государство развитОй коррупции! За правительство Медведева! Уррряяяя!

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