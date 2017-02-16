В Благовещенске ночью выпадет снег

Фото: vm.ru

По прогнозам синоптиков Амурского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 апреля в областном центре ожидаются осадки в виде снега. Как сообщало Амур. инфо, в период с 5 по 10 апреля через территорию Амурской области пройдет несколько циклонов. Из-за этого в регионе ожидается резкое понижение температурного фона.

«Ветер стихать не будет. Порывы будут достигать 12-17 метров в секунду», – сообщили в Амурском гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что 6 и 8 апреля в центральных, южных и восточных районах Приамурья местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега на провода. 8 и 9 апреля в области ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду. Понижение температурного фона составит 8-10 градусов.

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