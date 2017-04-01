Эстрадная студия «Феерия» отметила 20-летие

У эстрадной студии «Феерия» более 70 побед на конкурсах и фестивалях в Москве, Петербурге, других российских городах, а также в Болгарии, Японии, Италии. В 2009 году ей присвоили звание «Образцовый детский коллектив». Эстрадная студия детской филармонии отметила 20-летний юбилей большим концертом.

20 лет назад «Феерию» создала педагог Лариса Старинская. В результате более 50 воспитанников вышли на сцену во время юбилейного концерта. «Феерия» воспитывает универсальных артистов: они поют, танцуют, участвуют в театрализованных представлениях. За 20 лет «Феерия» проводила в большую жизнь более 30 выпускников. Шестеро поступили в высшие учебные заведения культуры и искусства, восемь стали лауреатами стипендии одаренным детям.

В честь юбилея от администрации области студии в подарок вручили средства на пошив костюмов, а педагогов наградили благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела.

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