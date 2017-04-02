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На благовещенском перекрестке опрокинулась легковушка (видео)

На благовещенском перекрестке опрокинулась легковушка (видео)

Утром в среду, 5 апреля, в Благовещенске в районе «Амурской строительной ярмарки» произошло ДТП с переворотом. Легковой автомобиль после столкновения с другим авто опрокинулся на крышу.

Авария случилась на перекрестке улиц Мухина – Пролетарская. По информации очевидцев, Toyota столкнулась с Mitsubishi, после чего перевернулась. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

Как позже уточнил корреспондент ИА «Сканер», столкнулись Mitsubishi Outlander и Toyota Camry. Обе машины двигались по улице Мухина, Outlander в левой полосе, Camry – в правой. Outlander стал перестраиваться вправо и врезался в Camry, она перевернулась. Пострадавших в ДТП нет.

Просмотров всего: 3751

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    Изменение привычного положения авто это уже новостной повод?

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    paravisИзменение привычного положения авто это уже новостной повод?


    А изменение привычного состояния человека,смерть,тоже не повод? А изменение привычно- хренового состояния экономики? Повод может быть любым,если это как-то встраивается в нашу жизнь... Или оказывает на неё влияние, имеет психологическое воздействие...

    --

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    4 часа назад

    Фигасе! Как пушинка улетел!

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    paravis

    Изменение привычного положения авто это уже новостной повод?



    Не обращай внимания. Писать на АИ больше нечего, вот и постят аварии. Один негатив постят.



  • BLG_Citizen

    BLG_Citizen
    3 часа назад

    Достали уже эти водители, перестраивающиеся перед перекрестком. Всему потоку мешают.

  • Pineapple

    Pineapple
    2 часа назад

    аутлендер баран. насмотрелся на тех, кто с левой полосы вклинивается в правую, а как правильно это делать, не знает. дада, это можно сделать, не мешая правой полосе. с лёту. также как и на кольцо - можно влететь с правой полосы, не помешав никому, а можно раскорячиться, а потом всех прижимать, как это здесь и произошло. а камрюха пересмотрела Санитара Леса) решил наказать. Интересен итог, кому присудят вину.

  • Микляй

    Микляй
    2 часа назад

    Pineapple, всё правильно.

    Только на наши кольца можно въезжать с правой полосы.

  • titan28

    titan28
    1 час назад

    Виноват аутлэндер, но камри спецом воткнулась, то ли заснул, то ли страховочку захотел

  • titan28

    titan28
    1 час назад

    Да и не мешал аут никому протиснулся бы спокойно, адэшка перед камри проехала а камри прям воткнулась

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    19 минут назад

    titan28Да и не мешал аут никому протиснулся бы спокойно, адэшка перед камри проехала а камри прям воткнулась


    неистово плюсую.

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