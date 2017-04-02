На благовещенском перекрестке опрокинулась легковушка (видео)

Утром в среду, 5 апреля, в Благовещенске в районе «Амурской строительной ярмарки» произошло ДТП с переворотом. Легковой автомобиль после столкновения с другим авто опрокинулся на крышу.

Авария случилась на перекрестке улиц Мухина – Пролетарская. По информации очевидцев, Toyota столкнулась с Mitsubishi, после чего перевернулась. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

Как позже уточнил корреспондент ИА «Сканер», столкнулись Mitsubishi Outlander и Toyota Camry. Обе машины двигались по улице Мухина, Outlander в левой полосе, Camry – в правой. Outlander стал перестраиваться вправо и врезался в Camry, она перевернулась. Пострадавших в ДТП нет.

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#ДТП #происшествия

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