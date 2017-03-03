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Истощённое тело россиянки в чемодане найдено итальянскими рыбаками

Истощённое тело россиянки в чемодане найдено итальянскими рыбаками
Фото: svopi.ru

Истощённое тело гражданки России обнаружено в чемодане в порту итальянского города Римини. Сама находка была сделана ещё на прошлой неделе, однако идентифицировать погибшую удалось лишь 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Huffington Post.

Труп обнаружили местные рыбаки: они заметили качающийся на волнах чемодан, затащили его в лодку, открыли и увидели внутри завернутое в пластиковый пакет сильно разложившееся тело женщины. Судмедэксперты отметили сильную истощённость погибшей. «Она выглядела так, как будто через концлагеря прошла», – отметил один из следователей.

Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления женщины, криминальный след в её гибели пока исключается. По мнению правоохранителей, страдающая анорексией женщина могла умереть ввиду естественных причин, а уже после её кончины кто-то попытался избавиться от тела, убрав его в чемодан и выбросив в море. Как отмечают местные СМИ, погибшая имела вид на жительство в Италии и неоднократно попадала в больницу с диагнозом «анорексия». Сообщается, что в момент смерти она весила всего 35 килограммов.

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#происшествия

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