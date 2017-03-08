Благовещенцы заметили «Жигули»-«кабриолет»

Фото: vk.com/blagalive

Жители Благовещенска заметили на улицах города необычный автомобиль. В отечественных «Жигулях» умельцы вырезали в крыше отверстие – получился люк без верха.

Фото было сделано на перекрестке улиц Калинина и Ленина, напротив гостиницы «Зея». В комментариях к снимку в соцсетях пишут, что видели этот автомобиль на днях.

Комментаторы необычные «Жигули» оценили: «Когда сзади едешь, на кочках так забавно головы выпрыгивают из машины»; «Осталось прикрутить подоконник, повесить шторки, приклеить маленькую иконку на спидометр и можно в путь»; «Удивлен! Думал, большего извращения, чем занижать "Жигули", я не увижу».

Один из пользователей предположил, что хозяин автомобиля собирается вварить кусок крыши вместе с люком, а пока этого не произошло, ездит так.

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#интернет #транспорт

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