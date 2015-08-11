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В Благовещенске изготовили съедобные дорожные знаки

В Благовещенске изготовили съедобные дорожные знаки

Съедобные дорожные знаки приготовили в амурском колледже сервиса и торговли. Будущие повара сделали их из мастики и испекли пироги. Кулинарное творчество студенты колледжа проявили в ходе конкурса «Полезные дорожные знаки».

Учащиеся разделились на три команды с говорящими названиями «Переход», «Скорость» и «Светофор». Они поучаствовали в викторине на знание дорожных знаков и правил дорожного движения. В мероприятии принял участие и отряд юных инспекторов дорожного движения – ученики школы № 10. А для зрителей будущие кулинары провели мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий из мастики.

«Вот эти знаки мы делали из мастики сами, а пекли булочки с мастером. А украшения делали сами. Это можно есть, и у нас будет чаепитие у детей», – рассказала студентка Амурского колледжа сервиса и торговли Елена Миронова.

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#дети #конкурсы

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Комментарии
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  • ФиФи

    ФиФи
    7 часов назад

    ну все, хана, собак всех пережрут, начнут знаки жрать, и так стоят через один

  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    Представляю картину: Останавливает гаишник за превышение, знак видел? Нее...На вот, жри теперь... :)

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