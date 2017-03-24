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4апреля
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Сегодня, 17:52 0

В БГПУ началась процедура выборов ректора

В БГПУ началась процедура выборов ректора

В Благовещенском педагогическом университете запущена процедура выбора ректора. Информация об этом появилась на официальном сайте вуза, где опубликован приказ Министерства образования РФ. Сейчас БГПУ руководит исполняющая обязанности ректора Вера Витальевна Щекина.

Процедура выдвижения кандидатов стартовала 31 марта. До 16 мая 2017 года в Минобрнауки должны поступить предложения по кандидатам. Граждане, претендующие на должность ректора, должны представить сведения о доходах, об имуществе – своих личных, своего супруга и несовершеннолетних детей, а также соответствовать квалификационным требованиям.

Дату проведения конференции по выборам ректора Министерство образования России утвердит после принятия решения аттестационной комиссией.

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#вузы #выборы

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