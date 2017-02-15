В Приамурье ожидается резкое похолодание

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В период с 5 по 10 апреля через территорию Амурской области должно пройти несколько циклонов. Из-за этого в регионе ожидается резкое понижение температурного фона.

Как сообщает управление по делам ГОЧС Благовещенска, после сухой и теплой погоды в большинстве районов области погода резко изменится. 6 и 8 апреля в центральных, южных и восточных районах Приамурья местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега на провода. 8 и 9 апреля в области ожидается усиление ветра, порывы составят 17-22 метра в секунду. Понижение температурного фона составит 8-10 градусов.

На это время возрастает риск аварий на объектах жизнеобеспечения, вызванных сильным ветром. Возможны обрывы линий электропередачи, падение ветвей деревьев, срывы рекламных щитов, повреждения кровли домов, получение травм людьми.

Следует:

– исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений;

– особое внимание уделить детям;

– руководителям предприятий, использующих в работе подъемно-транспортное оборудование, обеспечить его надежное крепление;

– на улице избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 518-112.

О значительном усилении ветра после 7 апреля местами по области и в Благовещенске, связанном с приходом циклона, сообщалось 3 апреля.

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