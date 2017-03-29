Американский судья отказался закрыть дело Романа Полански об изнасиловании несовершеннолетней

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Лос-анджелесский суд отклонил ходатайство режиссёра Романа Полански о закрытии уголовного дела, возбужденного против него в Соединённых Штатах по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней в конце 70-х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным информагентства, судья Скотт Гордон обосновал своё решение тем, что Полански по-прежнему скрывается от американского правосудия и до сих пор не предстал лично перед американским судом.

Адвокат режиссёра Гарланд Браун ранее подал в суд ходатайство с просьбой признать, что Полански уже отбыл тюремное заключение. По словам правозащитника, его клиент ранее заключил сделку со следствием и находился в тюрьме 42 дня в 1977 году. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии в нарушение сделки заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Последний после этого кинематографист бежал в Европу.

Швейцарский суд отказался экстрадировать Полански в США после того, как тот был задержан по запросу американских властей, проведя почти 10 месяцев под домашним арестом. Впоследствии в выдаче режиссёра отказал и суд в Польше, постановивший, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Полански с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе заочно признал его виновным в растлении несовершеннолетней, находится в списках лиц, разыскиваемых Интерполом.

Роман Полански – один из крупнейших кинематографистов послевоенного времени. Обладатель важнейших наград в кинематографе: «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского фестиваля за достижения в течение карьеры, «Оскара», «Сезара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA за лучшую режиссуру, а также «Феликса» за лучший фильм, режиссуру и вклад в развитие кино.

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