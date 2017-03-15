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В Райчихинске на месте снесенных бараков образовалась свалка

В Райчихинске на месте снесенных бараков образовалась свалка

Журналист и блогер Амур.инфо Светослав Ильиных в своем блоге рассказал о том, как в Райчихинске, примерно в 50 метрах от памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, постепенно формируется свалка. Она образовалась зимой на месте сноса двух бараков. Людей расселили, дома снесли, а кучи мусора остались.

«По зиме рядышком разобрали два деревянных барака – люди перелились в благоустроенное жилье. А разруха на месте разбора осталась, и теперь несознательные горожане увлеченно несут бытовой мусор на новую несанкционированную свалку в центре города. По сути, продав дома на разбор кому-то, администрация должна была оговорить одно условие: после разбора зданий, территория должна быть благоустроена. Увы…» – пишет Светослав Ильиных.

На фотографиях, представленных автором блога, видно, что фундаменты бараков остались нетронутыми, кругом кучи обломков, штукатурка, доски и прочий хлам, который не понадобился разборщикам дома. И к нему добавляется новый мусор.

Глава города Райчихинска Виктор Радченко рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что ситуация с домами ему известна. «Это вызвано только тем, что зимой во время сноса земля была мерзлая. Поэтому основания бараков убрать не удалось. Сейчас, когда земля окончательно растает, мы всё уберем и засыплем сверху песком. До конца апреля эти работы будут выполнены. За последние пять лет мы уже снесли шесть домов, и ни по одному из них нареканий не было», – пояснил Виктор Федорович.

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#ЖКХ #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • tche

    tche
    35 минут назад

    Ага-га! Оговорки власти. Дома были жилые, грунт под ними не промерзал. Снесли - вычислили, поровняли. И при чём здесь фундамент, мусор - это то, что осталось от разбора домов. Прости ситуация запущена и не проконтролирована.

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