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Сегодня, 17:05 14

В Чигирях убили собаку и пустили ее на шашлык

В Чигирях убили собаку и пустили ее на шашлык

Жители села Чигири обвиняют двух мужчин в том, что они убили собаку для того, чтобы съесть. Происшествие случилось в понедельник, 3 апреля, в районе новостроек, которые возвели для подтопленцев 2013 года. Житель села, который регулярно подкармливал собак, живущих на базе стройматериалов, нашел неподалеку останки одной из них.

Две собаки – Черный и Рыжая – выросли в этом районе Чигирей. Житель села Богдан подкармливал их, когда они были еще щенками, потом собак взяли жить на расположенную рядом базу. Но животные по-прежнему бегали к Богдану «в гости и покушать».

«Я днем работал во дворе и видел, как двое человек (я их раньше не видел) подходили к базе и что-то там высматривали, видел, как один доставал веревку, – рассказал очевидец. – Сторож отогнал их. Потом в 14:06 – как раз автобус пришел и развернулся – снова видел их. Уже с тяжелым мешком. У меня и тогда возникли опасения, но я отметил, что мешок был чистым».

Примерно в 17 часов Богдан, как обычно, решил покормить собак. Начал их звать. Прибежали местные щенки, потом пришел Черный. А Рыжей не было. На базе ее тоже не оказалось. Тогда мужчина пошел по следам, которые из-за грязи были заметны, и неподалеку у дороги увидел висящие на ветке задние лапы. Чуть дальше в кустах он нашел голову Рыжей, куски шкуры, внутренности.

«Я пошел в село и в магазине услышал, как в одном из домов шашлыки жарили. Это дом в так называемом поселке Первого канала, который для подтопленцев построили. Я вернулся домой, позвал соседей, с нами также пошел один из сотрудников базы – все-таки это их собака», – вспоминает Богдан.

Но, по его словам, хозяев о визите предупредили, поэтому во дворе и в доме никаких следов пиршества не нашли. Кроме жильцов, в доме были гости, в которых Богдан опознал незнакомцев, которых днем видел возле базы.

Мужчины, нашедшие искавшие останки собаки, потом направились к соседу Богдана, у которого работала камера видеонаблюдения. И среди видеозаписей они нашли ту, на которой двое мужчин идут мимо домов с тяжелым мешком. Хотя Богдан признается, что лиц на видео не разглядеть.

«Мы уже сообщили о случившемся участковому, – добавил мужчина. – В ближайшее время хозяева базы напишут заявление в полицию».

Просмотров всего: 1104

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Не просто так убили, люди кушать хотели...

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    37 минут назад

    МозгНе просто так убили, люди кушать хотели...


    Ну если и от тебя найдут только рога и копыта, РФ особо не пострадает

  • ay

    ay
    33 минуты назад

    Зэчьё туберкулёзное? Корейцы?

  • Мозг

    Мозг
    30 минут назад

    Свободу попугаям!

    Мозг

    Не просто так убили, люди кушать хотели...



    Ну если и от тебя найдут только рога и копыта, РФ особо не пострадает


    Вот когда такие собачки прикормленные порвут твоего ребенка, тогда и поговорим. Ты похоже вообще веган.

  • Мелисса

    Мелисса
    23 минуты назад

    Вот же уроды. Жрать им больше нечего, что ли.

  • АК-47

    АК-47
    22 минуты назад

    Мозг

    Не просто так убили, люди кушать хотели...



    Люди?

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    Мелисса

    Вот же уроды. Жрать им больше нечего, что ли.



    Кризис, денег нет - вот и держаться ...

  • АК-47

    АК-47
    17 минут назад

    vertex

    Мелисса

    Вот же уроды. Жрать им больше нечего, что ли.



    Кризис, денег нет - вот и держаться ...



    Можно подумать,они до кризиса баранину покупали

    Так же собак и жрали,запивая бояркой

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    13 минут назад

    Молодцы! И себе радость и город очистили..хоть и мало. Вчера стая из 11 особей калинина пролетарская ошивалась. Крупные. Там и про запас и на продажу можно было заготовиться

  • tankist btb

    tankist btb
    12 минут назад

    нашего шрека тоже кто то сожрал в декабре

  • АК-47

    АК-47
    8 минут назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Молодцы! И себе радость и город очистили..хоть и мало. Вчера стая из 11 особей калинина пролетарская ошивалась. Крупные. Там и про запас и на продажу можно было заготовиться



    Когда эти молодцы поймают чью то дочку и совокупятся,потому что им грязным и нищим никто не дает,ты тоже будешь урякать?Дескать,надо же им как то жыть

  • tankist btb

    tankist btb
    2 минуты назад

    АК-47

    Мозг

    Не просто так убили, люди кушать хотели...



    Люди? Все маньяки когда то начинали с животных. Думаю новый закон защитит от живодёров

  • Вицли

    Вицли
    2 минуты назад

    В 90-е наши местные наркоманы регулярно шашлыки из бобиков и шариков в Исаевской роще жарили.

    И ничего, никто не возмущался.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 минута назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Молодцы! И себе радость и город очистили..хоть и мало. Вчера стая из 11 особей калинина пролетарская ошивалась. Крупные. Там и про запас и на продажу можно было заготовиться



    Теперь надо город от тебя очистить.

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