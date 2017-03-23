В Чигирях убили собаку и пустили ее на шашлык

Жители села Чигири обвиняют двух мужчин в том, что они убили собаку для того, чтобы съесть. Происшествие случилось в понедельник, 3 апреля, в районе новостроек, которые возвели для подтопленцев 2013 года. Житель села, который регулярно подкармливал собак, живущих на базе стройматериалов, нашел неподалеку останки одной из них.

Две собаки – Черный и Рыжая – выросли в этом районе Чигирей. Житель села Богдан подкармливал их, когда они были еще щенками, потом собак взяли жить на расположенную рядом базу. Но животные по-прежнему бегали к Богдану «в гости и покушать».

«Я днем работал во дворе и видел, как двое человек (я их раньше не видел) подходили к базе и что-то там высматривали, видел, как один доставал веревку, – рассказал очевидец. – Сторож отогнал их. Потом в 14:06 – как раз автобус пришел и развернулся – снова видел их. Уже с тяжелым мешком. У меня и тогда возникли опасения, но я отметил, что мешок был чистым».

Примерно в 17 часов Богдан, как обычно, решил покормить собак. Начал их звать. Прибежали местные щенки, потом пришел Черный. А Рыжей не было. На базе ее тоже не оказалось. Тогда мужчина пошел по следам, которые из-за грязи были заметны, и неподалеку у дороги увидел висящие на ветке задние лапы. Чуть дальше в кустах он нашел голову Рыжей, куски шкуры, внутренности.

«Я пошел в село и в магазине услышал, как в одном из домов шашлыки жарили. Это дом в так называемом поселке Первого канала, который для подтопленцев построили. Я вернулся домой, позвал соседей, с нами также пошел один из сотрудников базы – все-таки это их собака», – вспоминает Богдан.

Но, по его словам, хозяев о визите предупредили, поэтому во дворе и в доме никаких следов пиршества не нашли. Кроме жильцов, в доме были гости, в которых Богдан опознал незнакомцев, которых днем видел возле базы.

Мужчины, нашедшие искавшие останки собаки, потом направились к соседу Богдана, у которого работала камера видеонаблюдения. И среди видеозаписей они нашли ту, на которой двое мужчин идут мимо домов с тяжелым мешком. Хотя Богдан признается, что лиц на видео не разглядеть.

«Мы уже сообщили о случившемся участковому, – добавил мужчина. – В ближайшее время хозяева базы напишут заявление в полицию».

Просмотров всего: 1104

#животные #происшествия

распечатать