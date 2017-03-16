Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:57 5

Без вины виноватые: амурские предприниматели оштрафованы на крупные суммы

Без вины виноватые: амурские предприниматели оштрафованы на крупные суммы
Фото: biznesov.ru

Многие индивидуальные предприниматели Амурской области столкнулись с неожиданной и серьезной проблемой. Тех, кто подал декларации о доходах в 2016 году, сейчас ставят перед фактом, что эти сведения не дошли до конечного адресата – отделения ПФР по Приамурью. И теперь этим предпринимателям Пенсионный фонд выставляет требования об уплате пенсионных взносов в максимальном размере. Это порядка 140 тысяч рублей.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель амурского отделения организации «Опора России» Борис Белобородов, с января 2017 года в России действует новая норма Налогового кодекса. Раньше индивидуальный предприниматель подавал декларацию о доходах в местную налоговую службу, а та, в свою очередь, передавала эти сведения в местное отделение Пенсионного фонда. В фонде, с учетом этой информации, выставляли предпринимателям требования об уплате пенсионных взносов.

Теперь же право администрировать пенсионные взносы перешло к налоговой службе, и привычная схема поменялась. Отныне сведения о доходах амурских индивидуальных предпринимателей из местного налогового управления сначала поступают в московскую налоговую. Затем центральная служба передает их московскому же Пенсионному фонду РФ. И только после этого сведения спускают в региональные отделения Пенсионного фонда.

По-видимому, предполагает Борис Леонидович, новая схема дала сбой на каком-то этапе. «Из 18-19 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые числятся в Амурской области, из Москвы в региональное отделение Пенсионного фонда пришла информация только о 6 тысячах, то есть о том, что они сдали декларацию о доходах. Получается, что на одну треть подтверждающая информация есть, а на оставшиеся две трети, условно говоря, на 12-13 тысяч предпринимателей, – нет», – говорит Борис Белобородов.

В результате людям пришли уведомления об уплате пенсионных взносов в максимальном размере. Суммы достигают 140 тысяч рублей. Борис Леонидович отмечает, что предприниматели не понимают, почему они сейчас стали заложниками этой ситуации.

4 апреля по инициативе амурского отделения организации «Опора России» состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие местные налоговики и представители Пенсионного фонда. Стороны приняли решение: в течение семи дней сведения о декларациях должны быть переданы из амурского налогового управления напрямую в отделение Пенсионного фонда. Предполагается, что это займет неделю. Еще неделя должна уйти на то, чтобы в ОПФР провели полную ревизию этой информации и в дальнейшей работе исходили уже из этих новых данных.

Представители амурского отделения «Опоры России» призвали пока не взыскивать с предпринимателей пенсионные взносы в максимальном размере, подождав эти две недели.

В УФНС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что комментировать сложившуюся ситуацию не будут.

В ОПФР по Амурской области, прежде чем комментировать, попросили информагентство оформить официальный запрос. ИА «Амур.инфо» направило соответствующее письмо в отделение фонда. Ответ будет опубликован позже.

Просмотров всего: 1124

#закон #налоги

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Вот у меня такая история.. пришел в налоговую, а мне там заявили, что у меня долг по пенсионому фонду 119 тысяч... поехал в пенсионный выяснять, а они прото говорят , нам налоговая сведения не передала.. замечательно...

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Из за бюрократов страдают невинные предприниматели. Комментарии они (налоговики и пенсионный фонд) давать отказываются. Как штрафы драть, так они первые, а как за свои ошибки отвечать, так в кусты сразу. Наказывать жёстко за такое нужно ответственных лиц.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Ох уж эти безмоглые менеджеры. Платон, кнопка глонасс, теперь сами придумали очередную чушь, сами не знают что делать. Эх смутные времена 17 год. Где наш новый Ленин?

  • paravis

    paravis
    56 минут назад

    Бодрячок

    Ох уж эти безмоглые менеджеры. Платон, кнопка глонасс, теперь сами придумали очередную чушь, сами не знают что делать. Эх смутные времена 17 год. Где наш новый Ленин?



    Ещё не осень.

  • Ленин жив

    Ленин жив
    10 минут назад

    На совещании Галушка А.С., пропесочил начальника налоговой за бредовую позицию, наверно, ждут приезда еще кого-то большого?!

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

В Благовещенске начали снос незаконных сооружений
В России и мире 21

За кражу электроэнергии могут начать сажать на 6 лет
В России и мире

Авиадебоширам запретят летать по два года
Общество 2

В Интернете появился приказ МВД о ношении шлемов для водителей автомобилей