Без вины виноватые: амурские предприниматели оштрафованы на крупные суммы

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Многие индивидуальные предприниматели Амурской области столкнулись с неожиданной и серьезной проблемой. Тех, кто подал декларации о доходах в 2016 году, сейчас ставят перед фактом, что эти сведения не дошли до конечного адресата – отделения ПФР по Приамурью. И теперь этим предпринимателям Пенсионный фонд выставляет требования об уплате пенсионных взносов в максимальном размере. Это порядка 140 тысяч рублей.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель амурского отделения организации «Опора России» Борис Белобородов, с января 2017 года в России действует новая норма Налогового кодекса. Раньше индивидуальный предприниматель подавал декларацию о доходах в местную налоговую службу, а та, в свою очередь, передавала эти сведения в местное отделение Пенсионного фонда. В фонде, с учетом этой информации, выставляли предпринимателям требования об уплате пенсионных взносов.

Теперь же право администрировать пенсионные взносы перешло к налоговой службе, и привычная схема поменялась. Отныне сведения о доходах амурских индивидуальных предпринимателей из местного налогового управления сначала поступают в московскую налоговую. Затем центральная служба передает их московскому же Пенсионному фонду РФ. И только после этого сведения спускают в региональные отделения Пенсионного фонда.

По-видимому, предполагает Борис Леонидович, новая схема дала сбой на каком-то этапе. «Из 18-19 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые числятся в Амурской области, из Москвы в региональное отделение Пенсионного фонда пришла информация только о 6 тысячах, то есть о том, что они сдали декларацию о доходах. Получается, что на одну треть подтверждающая информация есть, а на оставшиеся две трети, условно говоря, на 12-13 тысяч предпринимателей, – нет», – говорит Борис Белобородов.

В результате людям пришли уведомления об уплате пенсионных взносов в максимальном размере. Суммы достигают 140 тысяч рублей. Борис Леонидович отмечает, что предприниматели не понимают, почему они сейчас стали заложниками этой ситуации.

4 апреля по инициативе амурского отделения организации «Опора России» состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие местные налоговики и представители Пенсионного фонда. Стороны приняли решение: в течение семи дней сведения о декларациях должны быть переданы из амурского налогового управления напрямую в отделение Пенсионного фонда. Предполагается, что это займет неделю. Еще неделя должна уйти на то, чтобы в ОПФР провели полную ревизию этой информации и в дальнейшей работе исходили уже из этих новых данных.

Представители амурского отделения «Опоры России» призвали пока не взыскивать с предпринимателей пенсионные взносы в максимальном размере, подождав эти две недели.

В УФНС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что комментировать сложившуюся ситуацию не будут.

В ОПФР по Амурской области, прежде чем комментировать, попросили информагентство оформить официальный запрос. ИА «Амур.инфо» направило соответствующее письмо в отделение фонда. Ответ будет опубликован позже.

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