«В городе нет паники»: корреспонденты Амур.инфо из Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Санкт-Петербург постепенно возвращается в привычный ритм. Утром 4 апреля открылись все станции метро. Корреспонденты ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова, которые сейчас находятся в северной столице, говорят, что жители сплотились перед общей бедой.

«Вчера поздно вечером, около 22:00, мы проехали по городу на машине, – рассказывает Екатерина Плотникова. – К этому времени пробки уже рассосались. Метро по-прежнему было закрыто. Возле станций "Сенная площадь" и "Технологический институт", даже несмотря на поздний час, было оживленно. Было много полицейских, журналистов, просто прохожих».

«Днем, когда было закрыто метро, по городу растянулись гигантские пробки. Питерцы довозили друг друга бесплатно. Мы хотели уехать из центра, остановилась девушка на машине, спросила, куда довезти, и довезла нас бесплатно. В городе паники нет, все помогают друг другу, сочувствуют, это единое горе для всех», – вспоминает Валентина Кузьмина.

Как сообщает «Интерфакс», петербуржцы ночью и утром во вторник продолжали приносить цветы и свечи к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт», на перегоне между которыми накануне прогремел взрыв в вагоне поезда.

Как передали корреспонденты «Интерфакса», на «Технологическом институте» стихийный мемориал из цветов и свечей за ночь разросся. Охапки цветов лежат у входа на станцию «Сенная площадь».

Между тем усилен контроль за пассажирами, заходящими в на станции метро. Мужчин с сумками и рюкзаками просят дополнительно пройти через рамки металлодетекторов, сумки проверяют через просвечивающие устройства.

Как сообщалось, метрополитен Петербурга утром во вторник восстановил работу в полном объеме.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства. В результате погибли 11 человек, 45 пассажиров подземки госпитализированы. В Петербурге объявлен трехдневный траур.

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#происшествия

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