Уфолог разглядел на Луне череп неведомого животного (видео)

Фото: youtube.com

Объект, напоминающий череп животного, обнаружил на поверхности Луны один из экспертов в области уфологии. Видеозапись необычной находки была опубликована на видеохостинге YouTube, сообщает телеканал «360».

На кадрах можно разглядеть черты, напоминающие нос, рот и глаза некоего животного. Интернет-пользователи развили бурную дискуссию по поводу того, кого же именно напоминает находка уфолога, но к единому мнению так и не пришли. Одним кажется, что рассматриваемая окаменелость когда-то принадлежала крупному хищнику вроде белого медведя. Другие убеждены, что перед ними – череп свиньи.

Скептики, отрицающие существование внеземных цивилизаций, предположили, что объект может являться верхушкой подземного города.

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