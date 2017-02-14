Прокуратура проверила информацию ИА «Амур.инфо» о свалках

Прокуратура Благовещенска проверила информацию ИА «Амур.инфо» о том, что в Приамурье есть более 600 несанкционированных свалок. Проверка проводилась совместно со специалистами городского управления ЖКХ. В итоге прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды, экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Из информации ИА «Амур.инфо» следует, что на территории Приамурья насчитывается более 600 несанкционированных свалок. В районе улицы Нагорной такая свалка существует на протяжении многих лет, регулярно выгружают мусор в районе Тайваня, рядом с перинатальным центром в микрорайоне и в районе улицы Октябрьской, 1.

Сотрудники прокуратуры провели проверку на участках, расположенных в районах улиц Октябрьская,1, Зеленая – 50-летия Октября (привязка к дому № 70 на улице Строителей), Тепличная, 5. Она подтвердила нахождение на территории города строительного мусора и бытовых отходов.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор в адрес администрации города Благовещенска внес представление с требованием устранить их, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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