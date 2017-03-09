Минпромторг: доля ряда товаров производства РФ в магазинах достигла 100 %

Фото: irkutsk.1gs.ru

Доля импорта на прилавках отечественных продовольственных магазинов достигла рекордно низкого уровня с начала 2000-х годов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли России.

Письмо с соответствующей информацией было направлено заместителем главы Минпромторга Виктором Евтуховым в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Из документа следует, что объёмы импорта в Россию неуклонно снижаются на протяжении уже нескольких лет.

Так, в 2013 году данный показатель составлял 36 %, в 2014 году – 34 %, в 2015 году – 28 %, в 2016 году – 23 %.

В письме также говорится о том, что доля некоторых товаров российского производства в торговом обороте федеральных торговых сетей достигла 95-100 %. Речь идёт, в частности, о хлебе, молоке, сахаре, крупах, мясе, рыбе, яйцах и макаронах.

Кроме того, по данным ведомства, доля региональных производителей превысила 35 % в торговом обороте продовольствия. А в ряде категорий (хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, сезонные овощи) она составляет уже больше половины.

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