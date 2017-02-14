В микрорайоне «Питер» начали демонтировать незаконные сооружения

Во вторник, 4 апреля, в Благовещенске спецорганизация по договору с управлением ФССП начала демонтаж незаконных сооружений в районе микрорайона «Питер» по Игнатьевскому шоссе. Должник, с которым приставам так и не удалось связаться, впоследствии обязан будет также возместить расходы по сносу незаконных киосков, кафе и ограждения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», еще в 2011 году Благовещенский городской суд признал постройки по Игнатьевскому шоссе в районе улицы Дьяченко незаконными и обязал владельца незаконных построек освободить земельный участок. Поскольку это решение так и не было выполнено, в понедельник, 3 апреля, приставы совместно с представителями городской администрации вошли на незаконно застроенную территорию, а 4 апреля работники спецорганизации начали демонтаж.

«Арестованное имущество будет передано на хранение организации – в течение двух месяцев. А потом будет реализовано общее погашение расходов по осуществлению исполнительных действий. Организация, которая сейчас ведет работы, предоставит нам смету расходов, которые должник будет обязан возместить», – пояснил замначальника областного управления ФССП Денис Заверячев.

Он добавил, что в этом году судебные приставы намерены заняться многими незаконными постройками. В управлении имеется около двухсот исполнительных производств, которые сотрудники намерены исполнить за теплое время года: сносы гаражей, демонтаж ограждений, других построек, освобождение незаконно занятых участков.

«Должники постановление об аресте получили, при совершении исполнительных действий мы можем их даже не уведомлять, мы и не будем этого делать. Мы просто будем выезжать на место с представителем администрации, с понятыми и вскрывать эти гаражи, описывать имущество, которое в них находится. Если там будет автомобиль, мы и его эвакуируем», – пояснил Денис Заверячев.

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