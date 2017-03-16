СМИ: глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Фото: ТАСС

Глава Удмуртии Александр Соловьёв задержан правоохранителями и этапирован в Москву. Об этом утром во вторник, 4 апреля, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Утром его этапировали в Москву», – сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, какая именно организация произвела задержание чиновника и в связи с какими обстоятельствами.

Каких-либо официальных комментариев агентству получить не удалось.

Александр Васильевич Соловьёв родился в 1950 году в удмуртском селе Алнаши. В период с 2007 по 2013 годы он занимал должность председателя Государственного Совета Удмуртской республики четвёртого и пятого созывов. В 2013-2014 годы был представителем Удмуртской Республики в Совете Федерации. Пост главы Удмуртии Соловьёв занял 22 сентября 2014 года.

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