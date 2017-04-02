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Амурские спасатели отправились тушить природные пожары

Амурские спасатели отправились тушить природные пожары
Фото пресс-службы ДВРПСО МЧС России

4 апреля три группы спасателей Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с необходимым оборудованием и снаряжением уехали в Зейский, Сковородинский и Магдагачинский районы Амурской области. Главная их задача – проведение мероприятий по защите населенных пунктов от возможных природных пожаров.

Кроме того, в готовности находятся дополнительные силы: 40 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС при необходимости будут перекинуты из Хабаровска в Приамурье.

На территории Приамурья сохраняется высокий температурный фон и ветреная погода. Палы зарегистрированы в нескольких районах. Усилия всех служб Приамурья направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории области, в целях организации оперативного реагирования с 3 апреля 2017 года подразделения МЧС переведены в режим функционирования «повышенная готовность».

Координацию действий сил и средств, привлекаемых на тушение палов и природных пожаров, мониторинг пожароопасной обстановки осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области. В её составе – специалисты по работе с беспилотными летательными аппаратами. С помощью беспилотников проводится мониторинг местности, оценка обстановки, обнаружение очагов пожаров, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

В пяти районах: Благовещенском, Белогорском, Зейском, Свободненском, Магдагачинском и в ЗАТО Циолковский действует особый противопожарный режим.

Как сообщало Амур.инфо, на юге Амурской области и в Благовещенске сохраняется задымлённость. По информации регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, дым принесён ветром из Китая. По данным системы спутникового мониторинга, очаг возгорания находится в районе Айхуэй. В Благовещенске управление Роспотребнадзора выявило увеличение содержания азота диоксида, взвешенных веществ, сажи и углерода монооксида.

Спасатели МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, исключить использование открытого огня на приусадебных участках, в лесу. Весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей – 101.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    На главном фото Леонид Аркадьевич? Вчера ещё заставлял барабан крутить, сегодня уже пожары тушит. Во дела.

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    Блин, шутка про Якубовича уже была)

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