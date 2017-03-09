Хоккеисты НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2018

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Национальная хоккейная лига объявила о том, что не станет прерывать игровой сезон ради участия спортсменов, представляющих команды НХЛ, в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Ранее мы чётко заявляли: несмотря на то, что подавляющее большинство наших клубов категорически против паузы в сезоне-2017/18 НХЛ в целях обеспечения участия ряда игроков лиги в Олимпиаде, мы были открыты для диалога с любой из заинтересованных в этом вопросе сторон.Прошло уже несколько месяцев и никакого конструктивного диалога не состоялось. Теперь этот вопрос закрыт», – говорится в заявлении хоккейной организации, распространённом её пресс-службой в понедельник.

Ранее глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что ИИХФ не будет корректировать формат проведения олимпийского турнира среди мужчин, в случае если не удастся договориться с НХЛ об участии её игроков в Олимпиаде-2018.

«Если НХЛ ответит отказом, мы не будем отклоняться от стандартного формата мужского олимпийского турнира. Мы хотели бы сохранить те же правила, расписание и формат», – заявил Фазель в феврале.

Как правило, зимние Олимпийские игры по времени проведения совпадают с розыгрышем Кубка Стэнли НХЛ. Между тем, перед Играми-2014 в Сочи ИИХФ удалось договориться с НХЛ, и в Олимпиаде приняли участие сильнейшие хоккеисты. Сезон же в Национальной хоккейной лиге на время проведения олимпийского турнира тогда был прерван.

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