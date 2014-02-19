В Приамурье сошел с рельсов грузовой поезд

Фото: news.grad-info.com

В понедельник вечером, 3 апреля, в Амурской области сошли с рельсов четыре полувагона грузового поезда. Инцидент произошел на подъездном пути станции Сиваки.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, поезд перевозил металлические трубы. В результате схода опоры повреждены не были, пострадавших нет. Движение поездов по Транссибирской магистрали не останавливалось.

Сейчас транспортные полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность на месте схода вагонов. Причины аварии устанавливаются.

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#происшествия #транспорт

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