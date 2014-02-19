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Сегодня, 13:34 7

В Приамурье сошел с рельсов грузовой поезд

В Приамурье сошел с рельсов грузовой поезд
Фото: news.grad-info.com

В понедельник вечером, 3 апреля, в Амурской области сошли с рельсов четыре полувагона грузового поезда. Инцидент произошел на подъездном пути станции Сиваки.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, поезд перевозил металлические трубы. В результате схода опоры повреждены не были, пострадавших нет. Движение поездов по Транссибирской магистрали не останавливалось.

Сейчас транспортные полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность на месте схода вагонов. Причины аварии устанавливаются.

Просмотров всего: 1524

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Это Амурская область. Так и должно быть

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А у нас иначе и не бывает. Партизаны.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    фото очень старое.

  • full

    full
    1 час назад

    evgenii-456

    фото очень старое.



    Да уж, на полувагоны слабо похоже...

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    19.02.2014,сход наперегоне Жанна-М.Ковали

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    evgenii-456

    фото очень старое.



    А смысл их обновлять? У нас поезда минимум раз в квартал с пути сходят. Никаких батареек для фотоаппарата не напасешься.



  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    По любому ВВП...

    Спросите хоть у кого все знают.

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