Прогноз на 5 апреля: погода в Амурской области будет неустойчивой

Фото: animal-store.ru

5 апреля, в среду, в Амурской области ночью местами ожидаются слабые и умеренные осадки, днем – слабые осадки в виде мокрого снега или дождя. Ветер северного – северо-восточного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду, с ускорением до 16 метров в секунду.

На севере ночные температуры составят от 3 до 18 градусов ниже нуля, по югу температура будет плюсовой – 2­-7 градусов. Днем термометры покажут 7-12 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью возможны небольшие осадки, днем осадков не ожидается. Северо-восточный ветер разовьет скорость до 7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура в областном центре ночью составит -1...+1, днем – +8...+10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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