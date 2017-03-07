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В воздухе Благовещенска увеличилось содержание вредных химических веществ

В воздухе Благовещенска увеличилось содержание вредных химических веществ
Фото: ampravda.ru

В течение нескольких дней на территории Благовещенска наблюдается задымление. В связи с этим управление Роспотребнадзора проверило содержание в воздухе загрязняющих химических веществ. 4 апреля исследования показали увеличение содержания азота диоксида, взвешенных веществ, сажи и углерода монооксида. При этом превышения гигиенических нормативов указанных веществ нет.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать утренних прогулок и длительного нахождения на воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Необходимо сократить пребывание на открытом воздухе, а детям поменьше находится на игровых площадках. Всем рекомендуется обильное питье и ограничение физических нагрузок. Врачи рекомендуют принимать поливитамины.

В период выраженной задымленности необходимо использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями. Наиболее выраженным эффектом фильтрации обладают промышленные и бытовые респираторы, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо на станции скорой помощи Благовещенска, количество вызовов в период задымления не изменилось. В среднем за сутки бригады скорой помощи выезжают около 250 раз.

Как сообщало Амур.инфо, на юге Амурской области и в Благовещенске сохраняется задымлённость. По информации регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, дым принесён ветром из Китая. По данным системы спутникового мониторинга, очаг возгорания находится в районе Айхуэй.

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#погода #пожары

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Комментарии
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  • iFrozen

    iFrozen
    3 часа назад

    Капитан Очевидность устроился в АИ на аутсорсинг и пишет заголовки?)

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