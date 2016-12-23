В квартирах благовещенцев позеленеет вода в батареях

Фото: klops.ru

4 апреля в Благовещенске «Амурские коммунальные системы» начали работу по выявлению дефектов на тепловых сетях. Для оперативного обнаружения утечек специалисты добавят в трубы теплоснабжения нетоксичный, полностью безопасный для человека и окружающей среды органический краситель.

Теплоноситель зеленого цвета уже сегодня запустят в трубы и батареи благовещенской системы теплоснабжения. В первую очередь его добавят в техническую воду котельных. Краситель поможет выявить порывы на сетях, утечки в городских домах.

После запуска красителя в теплоноситель, инспекторы АКС проверят магистральные теплопроводы, тепловые пункты у потребителей, бойлерные, системы отопления и водоснабжения, канализационные стоки.

Специалисты АКС просят горожан обратить особое внимание на воду в кранах. Если она позеленеет, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую филиала АКС «Амуртеплосервис» по телефону: 8914-561-70-55. Сотрудники предприятия проведут работу с управляющими компаниями, оценят качество подогревателей в подвалах.

Просмотров всего: 1198

#ЖКХ #технологии

распечатать