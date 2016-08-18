Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:11 5

«Буреягэсстрой» хочет взыскать с властей Благовещенска более 270 миллионов рублей

«Буреягэсстрой» хочет взыскать с властей Благовещенска более 270 миллионов рублей

В Арбитражном суде Амурской области рассматривается претензия АО «Буреягэсстрой» к управлению капитального строительства Благовещенска. «Буреягэсстрой» намерено взыскать с этого учреждения свыше 270 миллионов рублей. Компания заявляет, что ГУКС не оплатило ей работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур.

Заседание по этому вопросу состоялось в Арбитражном суде области 23 марта 2017 года. Материалы дела есть в редакции ИА «Амур.инфо».

По версии истца АО «Буреягэсстрой», городское управление капитального строительства не выполнило обязательства перед компанией по муниципальному контракту от 22 октября 2008 года. Речь об оплате работ, выполненных «Буреягэсстрой», по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур в областной столице.

В заседании 23 марта 2017 года представители компании уточнили цену вопроса – они хотят взыскать с ГУКСа в общей сложности 272 286 819 рублей. В эту сумму входят основной долг по контракту – 241 738 510 рублей, а также накопившиеся проценты – 30 548 309,07 рубля. Также «Буреягэсстрой» потребовало привлечь в качестве соответчика администрацию Благовещенска, поскольку она «несет ответственность за неоплату фактически выполненных строительно-монтажных работ». Представители ГУКС и администрации города возражали против этого, однако суд в этом вопросе согласился с акционерным обществом.

В связи с новыми обстоятельствами дела судья принял решение отложить судебное разбирательство до 10 апреля 2017 года. Впрочем, стороны имеют право урегулировать спор самостоятельно, заключив мировое соглашение.

В настоящее время набережная реки Амур в Благовещенске недостроена. Работы прекратились зимой 2015 года из-за остановки финансирования. Подрядчик работ – АО «Буреягэсстрой» – в декабре 2016 года был признан банкротом.

Просмотров всего: 1732

#строительство #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • человек

    человек
    2 часа назад

    Если мирового соглашения не будет, то ГУКС - банкрот ? Со всеми вытекающими последствиями ?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Со всем оборзела буреягэсстрой. Столь миллионов закопала в землю, набила карманы всем своим на всю жизнь вперед и теперь еще 250!!!!! Требует. По-моему воры в руководстве буреи и руководстве города в теме. Попилят потом это 250 млн.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    За всё надо платить.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Бодрячок

    Со всем оборзела буреягэсстрой. Столь миллионов закопала в землю, набила карманы всем своим на всю жизнь вперед и теперь еще 250!!!!! Требует. По-моему воры в руководстве буреи и руководстве города в теме. Попилят потом это 250 млн.



    А работягам копейки платили и то не все выплатили. Теперь в том здании на Зейской аренда помещений и муп, какой - то засунули, который тоже обанкротят.

  • Б-29

    Б-29
    46 минут назад

    Бодрячок

    Со всем оборзела буреягэсстрой. Столь миллионов закопала в землю, набила карманы всем своим на всю жизнь вперед и теперь еще 250!!!!! Требует. По-моему воры в руководстве буреи и руководстве города в теме. Попилят потом это 250 млн.

    «БУРЕЯГЭССТРОЙ» ХОЧЕТ ВЗЫСКАТЬ С ВЛАСТЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА БОЛЕЕ 270 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

    Блин, да вы сами уже ломанули от заявленной семмы более 20 миллионов

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В микрорайоне «Питер» начали демонтировать незаконные сооружения
Происшествия 5

В Благовещенске начали снос незаконных сооружений
Происшествия

Директора «АвтоСтройМеханизация» обвиняют в невыплате зарплаты и неуплате налогов
Общество 3

Жители двух домов в Чигирях жалуются на крыс и подтопления из септика (видео)