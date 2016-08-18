«БУРЕЯГЭССТРОЙ» ХОЧЕТ ВЗЫСКАТЬ С ВЛАСТЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА БОЛЕЕ 270 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

В Арбитражном суде Амурской области рассматривается претензия АО «Буреягэсстрой» к управлению капитального строительства Благовещенска. «Буреягэсстрой» намерено взыскать с этого учреждения свыше 270 миллионов рублей. Компания заявляет, что ГУКС не оплатило ей работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур.

Заседание по этому вопросу состоялось в Арбитражном суде области 23 марта 2017 года. Материалы дела есть в редакции ИА «Амур.инфо».

По версии истца АО «Буреягэсстрой», городское управление капитального строительства не выполнило обязательства перед компанией по муниципальному контракту от 22 октября 2008 года. Речь об оплате работ, выполненных «Буреягэсстрой», по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур в областной столице.

В заседании 23 марта 2017 года представители компании уточнили цену вопроса – они хотят взыскать с ГУКСа в общей сложности 272 286 819 рублей. В эту сумму входят основной долг по контракту – 241 738 510 рублей, а также накопившиеся проценты – 30 548 309,07 рубля. Также «Буреягэсстрой» потребовало привлечь в качестве соответчика администрацию Благовещенска, поскольку она «несет ответственность за неоплату фактически выполненных строительно-монтажных работ». Представители ГУКС и администрации города возражали против этого, однако суд в этом вопросе согласился с акционерным обществом.

В связи с новыми обстоятельствами дела судья принял решение отложить судебное разбирательство до 10 апреля 2017 года. Впрочем, стороны имеют право урегулировать спор самостоятельно, заключив мировое соглашение.

В настоящее время набережная реки Амур в Благовещенске недостроена. Работы прекратились зимой 2015 года из-за остановки финансирования. Подрядчик работ – АО «Буреягэсстрой» – в декабре 2016 года был признан банкротом.

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