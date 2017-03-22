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Сегодня, 12:02 0

В Благовещенске подрались водители автомобилей (видео)

В Благовещенске подрались водители автомобилей (видео)

В соцсетях появилось видео с дракой на улице Благовещенска. Днем посреди проезжей части один мужчина, вышедший из такси, наносил удары мужчине из другого автомобиля. Очевидцы в Интернете сообщают, что драка случилась между водителями такси.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что происшествие произошло в понедельник, 3 апреля, в районе перекрестка улиц Октябрьской и Кузнечной. В тот же день около 16 часов пострадавший обртился в полицию. Сейчас проводится проверка. Кто именно участвовал в драке и почему она возникла – в интересах расследования не сообщается.

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#происшествия #транспорт

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