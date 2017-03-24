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Под Каиром найдена ранее неизвестная древняя пирамида

Под Каиром найдена ранее неизвестная древняя пирамида
Фото: 360tv.ru

Фрагменты ранее неизвестной древнеегипетской пирамиды периода постройки XVII века до нашей эры обнаружены археологами к югу от Каира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

По словам главы ведомства Махмуда Афифи, археологическая миссия, работающая в районе пирамид Дахшура в 40 километрах от столицы страны, нашла в ходе раскопок фрагменты пирамиды, которая, по предварительным оценкам, была воздвигнута в период правления XIII династии фараонов.

Специалисты, расчистившие элементы входного портала с нисходящими ступеньками, отметили хорошее состояние обнаруженной конструкции. По словам археологов, находка представляет собой часть коридора во внутреннюю часть пирамиды, который идёт вверх в одну из погребальных камер.

В ходе работ археологи также нашли небольшую табличку из алебастра размером 17 на 15 сантиметров с нанесёнными иероглифами. Последующая расшифровка надписи может пролить свет на историю пирамиды и рассказать о её создателях.

О XIII династии фараонов, правившей в период с 1794 по 1645 годы до нашей эры, сегодня почти ничего не известно. Учёным до сих пор не удалось в точности установить хронологию имен её представителей, поскольку имеющиеся источники малочисленны и серьёзно повреждены. Согласно историческим данным, фараоны этой династии происходили из Фив, а время их правления описывается как эпоха беспорядков и хаоса, но при этом Египет оставался достаточно стабильным государством.

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#история #наука

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