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Март 2017 года в Приамурье вошел в четверку самых теплых за всю историю наблюдений

Март 2017 года в Приамурье вошел в четверку самых теплых за всю историю наблюдений
Фото: fotokto.ru

Средняя температура в Приамурье в марте 2017 года составила минус 3,3 градуса. Это на 2-4 градуса выше, чем среднемноголетние показатели в разных районах Амурской области. Например, в Благовещенске норма – минус 7,2 градуса. Таким образом, он стал четвертым самым теплым мартом за всю историю метеонаблюдений.

«Начиная с 1914 года, было зафиксировано только три месяца, которые были теплее, – рассказала начальник отдела гидрометобеспечения Амурского гидрометцентра Лариса Комогорцева. – В марте 2008 года средняя температура составила минус 0,5 градуса; 1990-го – минус 1 градус; 2003-го – минус 2,7 градуса».

Если сравнивать именно погоду в марте, то заметно, что теплеть начало именно в последние десятилетия – с 90-х годов. В первой половине XX века температура чаще была ниже среднего.

В 2017 году март выдался не только теплым, но и засушливым. В разных районах Приамурья количество осадков составило от 2 до 13 % среднемесячной нормы. «Осадки выпадали неравномерно, в Зейском, Селемджинском, местами в центральных и южных районах их было несколько больше, чем на остальной территории области», – пояснила Лариса Эдуардовна.

Она также добавила, что, по информации Хабаровского гидрометцентра, наступивший апрель, скорее всего, сильно не отклонится от среднемесяных температурных показателей: средняя температура на севере области составит минус 2–4 градуса, на юге – около нуля.

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#погода #природа

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