Благовещенская студентка открыла месторождение золота

Фото: пресс-служба минобрнауки Приамурья

Студентка третьего курса Благовещенского политехнического колледжа Екатерина Раковская обнаружила новое месторождение золота. Открытие девушка сделала в Магдагачинском районе, где проходила производственную практику на одном из предприятий.

Наличие золота в жиле студентка определила во время геологических работ. В настоящее время на участке работают пять буровых бригад и столько же бульдозеров.

За драгоценную находку предприятие вручило Екатерине Раковской грамоту и денежное вознаграждение. Как выяснило ИА «Амур.инфо», его размер составил 25 тысяч рублей.

«В жизни геологов открытия бывают довольно часто, но это, как правило, происходит уже в зрелом возрасте, когда у человека ума палата да и опыта профессионального за плечами "рюкзак". Но вот так студентом на практике открыть – не каждому дано», – цитирует пресс-служба минобрнауки Приамурья гендиректора предприятия Василия Мирошкина.

Открытую студенткой рудоносную зону назвали в ее честь – «Катрин».

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