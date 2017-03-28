Портрет Мао Цзэдуна кисти Уорхола ушёл с молотка за 12,7 миллиона долларов

Фото: vladtime.ru

Портрет бывшего лидера Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна кисти известного американского художника Энди Уорхола, был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 12,7 миллиона долларов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Обладателем картины стал азиатский коллекционер, пожелавший сохранить анонимность.

Предпродажная оценка стоимости полотна составляла 15 миллионов долларов, однако достигнуть этой отметки не удалось.

Уорхол выполнил серию трёхцветных портретов китайского вождя в 1973 году. На проданной на аукционе работе Мао Цзэдун изображён в красном френче на коричневом фоне. Портрет выполнен в технике шелкографии с использованием акриловых красок.

Мао Цзэдун занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 год. Он умер в 1976 году и до сих пор почитается коммунистической партией государства как основатель современного Китая.

Энди Уорхол – американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал культовой фигурой в истории движения в искусстве, которое получило название «коммерческий поп-арт». В 1962 году он создал свои популярные работы «Зелёные бутылки “Кока-колы”» и «Банки супа “Кэмпбелл”», после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со знаменитостями. Так, Уорхол создал портреты Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера и других известных людей. Сегодня он по-прежнему остаётся одним из самых продаваемых художников современности.

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