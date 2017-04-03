Меры безопасности на транспорте усилили в Приамурье после взрыва в Санкт-Петербурге

Фото: avia.pro

На транспортных объектах Амурской области усилены меры безопасности после взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Все транспортные объекты Забайкальского края и Амурской области, которые находятся на обслуживании Забайкальского линейного управления, переведены на усиленный режим работы. Патрульные наряды увеличены в два-три раза. Усилена работа кинологических служб.

«Было дано указание проработать вопрос с руководством аэропортов, вокзалов о том, чтобы перевести эти объекты на круглосуточный режим охраны», – говорят в пресс-службе ведомства.

Также ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу благовещенского аэропорта. Их комментарий будет опубликован позже.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге произошел 3 апреля. Его мощность оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту ЧП начаты следственные действия.

В момент происшествия корреспонденты ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова находились в Санкт-Петербурге. Они были приглашены на медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Корреспонденты рассказали о том, что им известно о случившемся.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек. Список жертв и пострадавших обещают опубликовать в ближайшее время.

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#происшествия #транспорт

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