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Меры безопасности на транспорте усилили в Приамурье после взрыва в Санкт-Петербурге

Меры безопасности на транспорте усилили в Приамурье после взрыва в Санкт-Петербурге
Фото: avia.pro

На транспортных объектах Амурской области усилены меры безопасности после взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Все транспортные объекты Забайкальского края и Амурской области, которые находятся на обслуживании Забайкальского линейного управления, переведены на усиленный режим работы. Патрульные наряды увеличены в два-три раза. Усилена работа кинологических служб.

«Было дано указание проработать вопрос с руководством аэропортов, вокзалов о том, чтобы перевести эти объекты на круглосуточный режим охраны», – говорят в пресс-службе ведомства.

Также ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу благовещенского аэропорта. Их комментарий будет опубликован позже.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге произошел 3 апреля. Его мощность оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту ЧП начаты следственные действия.

В момент происшествия корреспонденты ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова находились в Санкт-Петербурге. Они были приглашены на медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Корреспонденты рассказали о том, что им известно о случившемся.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек. Список жертв и пострадавших обещают опубликовать в ближайшее время.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    а что Ил-62 летают в Благ? или на фото не 62-й?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Что там Ил-62, в Благ летают даже 777.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    45 минут назад

    Усилили - это стали выходить на работу трезвыми? И в поездах стали действительно ходить наряды? А то у нас провезти можно хоть тонну чего угодно куда угодно.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    33 минуты назад

    Махровая фотография 10-летней давности. Ил-62 уже почти 10 лет по России не летают. толи журналист бездарь, толи приколист.

  • heoru

    heoru
    21 минута назад

    В 2013 году наводнение МЧС на 62 рассекал по стране

  • mstya

    mstya
    2 минуты назад

    Да, эту фотографию "пользуют" все кому не лень)))

    Тыц

    Ты-дыц

    ...и даже Ты-дыщ

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