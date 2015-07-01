Евгения Евтушенко похоронят 11 апреля в Переделкине

Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен 11 апреля в Переделкине. Гражданская панихида состоится в московском Доме литераторов. Об этом ТАСС сообщил друг семьи Евгения Александровича Михаил Моргулис.

«Думаем, что эти даты окончательные и меняться не будут: в церкви в Переделкине 10 апреля будет отпевание, 11 апреля – прощание всех, кто его любит и почитает, которое пройдёт в Доме литераторов в Москве. Похороны назначены на тот же день, 11 апреля, как и хотел Женя, в Переделкине», – рассказал собеседник информагентства.

Ранее Моргулис сообщил, что похороны поэта перенесены на 12 апреля. «Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», – говорил он.

В Соединённых Штатах, где поэт жил и работал последние годы, прощание с Евтушенко будет организовано в среду, 5 апреля. После этого, предположительно, 5–6 апреля тело поэта доставят в Россию.

Как сообщало Амур.инфо, Евгений Евтушенко ушёл из жизни 1 апреля в американском городе Талса в возрасте 84 лет. Около шести лет назад у Евгения Александровича диагностировали рак. Тогда поэту сделали операцию и удалили часть почки, но болезнь вернулась. «Он ушёл достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим», – рассказал сын Евгения Евтушенко.

1 июля 2015 года Евгений Евтушенко приезжал в Благовещенск, где состоялся его творческий вечер. Перед встречей со зрителями Евгений Александрович дал интервью программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

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