Юг Амурской области по-прежнему задымлен

На юге Амурской области и в Благовещенске сохраняется задымлённость. По информации регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, дым принесён ветром из Китая. По данным системы спутникового мониторинга, очаг возгорания находится в районе Айхуэй. Вокруг Благовещенска, а также в Благовещенском, Свободненском и Шимановском районах все работы по проведению контролируемых палов прекращены.

На территориях Архаринского, Благовещенского, Белогорского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Мазановского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Серышевского, Сковородинского, Тамбовского, Шимановского районов, городов Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Шимановск, поселка Прогресс, ЗАТО Циолковский открыт пожароопасный период.

Особый противопожарный режим действует в ЗАТО Циолковский, в Благовещенском, Белогорском, Зейском, Свободненском и Магдагачинском районах. Здесь нельзя разводить костры, сжигать мусор.

За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 19 природных пожаров. На тушении задействованы 334 человека и 67 единиц техники, в том числе три воздушных судна, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Тем временем благовещенцы замечают, что соседний берег теперь не видно – город Хэйхэ полностью скрыт за завесой дыма.

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