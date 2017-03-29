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На соревнования по стендовой стрельбе собрались спортсмены, охотники и даже дети

На соревнования по стендовой стрельбе собрались спортсмены, охотники и даже дети

В Благовещенске стартовал областной чемпионат по стендовой стрельбе – это стрельба из гладкоствольного оружия по подвижным мишеням – тарелочкам. Первый этап прошел в минувшие выходные, 2 апреля. На нем свое мастерство решили показать больше 50 человек, в том числе и дети.

«По мушке целиться надо. Держать крепко ружье и всё. Папа показал – мне интересно стало», – рассказал участник соревнований Артем Козлов.

Больше всех выстрелов производят спортсмены. Это последний – самый серьезный – класс в прошедших соревнованиях. 14 участников борются не только за кубки и медали, но и за разряды.

«Сам я за два года получил второй разряд. На сегодняшний день, я считаю, что это начало пути. Вообще, я перед собой ставлю КМС. С оружием я с рождения. У меня отец охотник, и даже детские воспоминания связаны с оружием, с походом на охоту», – вспоминает более взрослый участник соревнований Сергей Калашников.

Кроме юношей, спортсменов и новичков в чемпионате участвуют охотники. Тренируются перед открытием сезона. Стендовая стрельба, к слову, спорт не из дешевых – один выстрел обходится участнику около 50 рублей. Тем не менее желающих заниматься стрельбой всё больше.

«Пока этот вид спорта – в зарождающемся состоянии. В данный момент оборудована у нас площадка, установлены автоматические машинки, полностью подготовлены позиции для проведения уже более-менее серьезных соревнований по всем правилам этого вида спорта», – пояснил организатор соревнований по стендовой стрельбе Роман Березин.

Площадку оценил и чемпион России Дмитрий Ильенко. Он приехал в Благовещенск провести мастер-классы для местных стрелков.

«Я планирую немножко поднять их стрелковый интеллект, чтобы они обладали разными техниками, понимали: как нужно стоять и почему так нужно стоять. Основам зрения в стрельбе, немножечко теоретический уровень подниму и попробуем кое-что отработать», – объяснил свою задачу Дмитрий Ильенко.

На чемпионат Амурской области приехали спортсмены из Благовещенска, Завитинского, Ивановского и Свободненского районов. Турнир по стендовой стрельбе пройдет в три этапа. Окончательные итоги подведут в октябре.

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