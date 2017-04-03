Макаревич не стал отменять концерт в Питере назло террористам

Фото: ufest.in.ua

Концерт рок-музыканта Андрея Макаревича в филармонии Санкт-Петербурга, в котором объявлен траур по погибшим от взрыва в метрополитене, не будет отменён. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

«Концерт будет, группа уже на саундчеке. Программа Yiddish Jazz сама по себе не весёлая, так что и менять ничего не придется», – пояснил представитель музыканта.

Чернин рассказал также, что получил обращения петербургских поклонников Макаревича с просьбой не отменять концерт. «Когда я повесил пост об этом в Facebook, то пошли комментарии от петербуржцев: “У нас тут ужас, но вы, пожалуйста, не отменяйте концерт, нам сейчас очень нужна хорошая музыка”», – рассказал пресс-секретарь.

Чернин напомнил, что после теракта в 2003 году на рок-фестивале «Крылья» в московском Тушине группа «Машина времени» во главе с Макаревичем также не стала отменять выступление по просьбе организаторов.

Сам Макаревич подчеркнул: сегодня по большому счёту никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности.

«Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы всё отменили. Вот вам хрен», – цитирует исполнителя «Комсомольская правда». После концерта артист рассказал, что встреча со зрителями началась с минуты молчания.

Решение певца вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Так, своё негодование по поводу мероприятия выразил думский депутат Виталий Милонов. «Те нелюди, которые сегодня пошли выплясывать на концертик Макаревича в Петербурге, навсегда перестали быть петербуржцами и ленинградцами», – написал он в соцсетях.

Как сообщало Амур.инфо, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, ещё около полусотни получили ранения. С 4 апреля власти города объявили трёхдневный траур.

В качестве одной из версий случившегося следствие рассматривает террористический акт.

Просмотров всего: 215

#концерты #музыка #происшествия

распечатать