Амурские пограничники спасли троих детей на реке Зее

Фото: megaribolov.ru

Троих мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет сняли со льда реки Зеи амурские пограничники 1 апреля. Ситуация могла закончиться трагедией.

В этот день дети вышли на лед Зеи и направились в сторону реки Амур. На Зее наблюдались большие промоины и верховая вода. Пограничники воспользовались катером на воздушной подушке, добрались до мальчиков и доставили их в безопасное место.

Позже дети были переданы родителям, с которыми сотрудники провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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