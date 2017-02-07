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Амурские пограничники спасли троих детей на реке Зее

Амурские пограничники спасли троих детей на реке Зее
Фото: megaribolov.ru

Троих мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет сняли со льда реки Зеи амурские пограничники 1 апреля. Ситуация могла закончиться трагедией.

В этот день дети вышли на лед Зеи и направились в сторону реки Амур. На Зее наблюдались большие промоины и верховая вода. Пограничники воспользовались катером на воздушной подушке, добрались до мальчиков и доставили их в безопасное место.

Позже дети были переданы родителям, с которыми сотрудники провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#дети

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Родаков хорошо бы было "охерачить" штрафом с четыремя/пятью нулями! Для будущей профилактики.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    14 минут назад

    молодцы пограничники. оказались рядом в нужное время в нужном месте.

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