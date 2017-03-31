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Сегодня, 09:34 0

Неизвестные расстреляли полицейских в Астрахани

Неизвестные расстреляли полицейских в Астрахани
Фото: РБК

Вооружённое нападение на патрульных полицейских совершено этой ночью в Астрахани. В результате открытой неизвестными лицами стрельбы погибли двое стражей порядка. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил руководитель областной пресс-службы УМВД Пётр Русанов.

«Около 1:00 по местному времени было совершено нападение на сотрудников полиции, в результате которого погибли двое инспекторов», – рассказал он. По словам собеседника информагентства, нападение произошло при оформлении ДТП.

«Известно, что нападавшие передвигаются на “Газели”. По предварительной информации, в полицейских стреляли пассажиры микроавтобуса», – сказал Русанов.

Оба сотрудника полиции – лейтенант и старший лейтенант – погибли на месте. У одного из них осталось двое детей.

В настоящее время ведётся поиск нападавших, в городе объявлен план-перехват.

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#криминал #происшествия

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