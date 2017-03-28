Путин призвал журналистов не идти с чиновниками «стенка на стенку»: обзор прессы

Фото: onf.ru

О чем пишут в прессе, рассказывает автор обзора и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. А пишут они, в частности, о том, что за воровство электричества могут посадить на 6 лет; сейчас за Путина готовы проголосовать более 60 % россиян; в Новосибирске школьника осудили по статье «Грабеж» за 10 поднятых с пола рублей.

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«Российская газета» рассказывает, как на медиафоруме ОНФ президент Путин, напомнив, что демократия должна отличаться от вседозволенности, призвал региональных журналистов не идти с чиновниками «стенка на стенку». «Только взаимная поддержка даст максимальный результат», – сказал он. Что, в принципе, давно известно: власть поддерживает СМИ, когда СМИ поддерживают власть…

Из этой же газеты читатели узнают о том, что работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 81 % россиян и 64 % проголосовали бы за него на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Полный абзац

Еще в газете описан курьезно-драматический случай. Девятиклассник одной из новосибирской школ поднял несколько из раскатившихся по полу коридора школы монет – монет не своих. Поднял и спокойно ушел, поскольку хозяина мелочи в поле зрения не было. Но чуть позже правоохранительные органы написали: «Скрылся с места происшествия», «действовал умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий».

Коротко говоря, у пацана испорчена жизнь: в 15 лет на него навешаны и судимость по статье «Грабеж» и амнистия – четкое клеймо в биографии. У правоохранителей – не менее четкая галочка в раскрытии преступления. Обозреватель добавляет: подобрал школьник с пола всего 10 рублей.

Напишут же такое

В «Известиях» пишут о том, что в Госдуме предложили в год столетия Октябрьской революции демонтировать мавзолей, а тело Ленина предать земле. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По его мнению, революция – это преступление против государства, и российские власти должны избавиться от символов прежнего режима. Его мнение поддержал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Очень интересно

В «Амурской правде» Павел Андреевич обратил внимание на материал Андрея Анохина о том, как вести себя, если встретились с символом партии «Единая Россия» – медведем. Как известно, косолапые выходят из спячки, вылезают из берлог голодные и злые, и упаси господи встретиться кому-нибудь на его пути! Подробную инструкцию стоит повесить на стенку!

Еще в газете о том, что март–2017 попал в пятёрку самых тёплых, что Роспотребнадзор изъял 800 килограммов поддельного масла, что в «Острове спасения» опять кризис – нечем кормить собак, что новый глава Свободного Романов будет работать на новый лад – в общем, много интересного. Но про медведя, повторяет автор обзора, необходимо вырезать и повесить на стенку!

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой», где Павел Савинкин прочел о том, что в Благовещенске водитель получил 10 суток за слишком шумное авто, что в Госдуме предложили давать реальные сроки – до 6 лет! – за воровство электричества, что Анастасия Заворотнюк – няня всея Руси – оказалась в долговой яме глубиной в миллион долларов, что в российских школах может появиться (наконец-то!) трудовое воспитание…

«Но всё то, что я сегодня назвал, затмевается сообщениями том, что теракт в питерском метро забрал жизни более 10 человек, а около 50 человек оказались ранеными. Берегите себя!» – заканчивает обзор Павел Андреевич.

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#СМИ

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