В Благовещенске началась подготовка к акции «Бессмертный полк». Она пройдет в областном центре в пятый раз. Традиционно, 9 мая тысячи горожан пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по улице Ленина.

Впервые колонна «Бессмертного полка» прошла в 2012 году в Томске. В следующем году к акции присоединились десятки городов, в том числе и Благовещенск. В первую колонну встали 3,5 тысячи горожан, в 2016-м участников было уже около 9,5 тысячи. «Бессмертный полк» шагнул и за границы России.

В 2017 году в Благовещенске акция пройдет 9 мая сразу после торжественного прохождения войск. Маршрут прежний – от ОКЦ до площади Победы, где проведут торжественный митинг и возложение цветов к памятнику павшим воинам. Участники могут пройти с портретами, которые изготовили в прошлые годы.

Заявки на изготовление новых портретов уже начали принимать по адресу: улица Шимановского, 27, кабинет 315, в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Стоимость одного штендера – 500 рублей. Но организаторы подчеркивают – сделать их можно самостоятельно.

«Не нужно проходить никакую специальную регистрацию для того, чтобы принять участие в "Бессмертном полку". Но если все-таки есть люди, которые хотят изготовить штендер, то они могут сделать это самостоятельно. Никаких специальных условий по штендеру, как он должен выглядеть, у нас нет. Как всегда, остается просьба: сама фотография, а также фамилия, имя и отчество ветерана должны быть четкими, и чтобы было видно лицо героя», – рассказала координатор акции «Бессмертный полк» в Благовещенске Ксения Белоусова.

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