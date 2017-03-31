В Приамурье врачи спасли девушку, попавшую в тяжелейшее ДТП

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Приамурья

В Амурской области врачи спасли жизнь 17-летней девушке, которая попала в тяжелейшую автомобильную аварию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приамурья.

ДТП произошло 26 марта, пострадавшую доставили в ближайшую больницу – Белогорска. У девушки диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, многооскольчатый вдавленный перелом правой лобной кости, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, перелом шейки нижней челюсти со смещением справа, множественные переломы костей таза, вывих правого бедра, тупую травму грудной клетки, разрыв двух легких, ушибы и ссадины.

В экстренном порядке пострадавшей была выполнена трепанация черепа, удалены все осколки, гематомы, а также вправлен вывих бедра. Все оперативное лечение и последующая необходимая терапия проводились по согласованию со специалистами регионального консультационного центра АОДКБ. Спустя пять дней девушку доставили в АОДКБ для дальнейшего лечения.

«Состояние девушки на момент поступления к нам было тяжелое. Девочка находилась в медикаментозном сне. Мы ее в полном объеме обследовали, сделали компьютерную томографию головы, грудной клетки, живота, таза. Пострадавшую осмотрели нейрохирург, узкие специалисты. Был выставлен общий клинический диагноз: сочетанная тяжелая автодорожная травма. Такой диагноз детям выставляют не так часто», – говорит травматолог-ортопед центра детской политравмы, лечащий доктор Максим Кушнарев.

3 апреля девушку прооперировали, операция длилась полтора часа. Пострадавшей поставили спицестержневой аппарат, фиксирующий кости таза и вывихнутое бедро. Благодаря этому пациентку, как говорят доктора, теперь можно активизировать: переворачивать в постели. Значит, у нее уже не будет пролежней и других проблем и неудобств.

Срок фиксации аппарата – минимум пять недель. С бедра спицы, возможно, снимут и раньше, с таза – только после полного сращивания костей. При благоприятном лечении черепно-мозговой травмы пациентка сможет вставать, а после того как снимут спицы с бедра, начать потихоньку ходить, сначала на костылях.

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