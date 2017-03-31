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В Приамурье врачи спасли девушку, попавшую в тяжелейшее ДТП

В Приамурье врачи спасли девушку, попавшую в тяжелейшее ДТП
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Приамурья

В Амурской области врачи спасли жизнь 17-летней девушке, которая попала в тяжелейшую автомобильную аварию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приамурья.

ДТП произошло 26 марта, пострадавшую доставили в ближайшую больницу – Белогорска. У девушки диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, многооскольчатый вдавленный перелом правой лобной кости, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, перелом шейки нижней челюсти со смещением справа, множественные переломы костей таза, вывих правого бедра, тупую травму грудной клетки, разрыв двух легких, ушибы и ссадины.

В экстренном порядке пострадавшей была выполнена трепанация черепа, удалены все осколки, гематомы, а также вправлен вывих бедра. Все оперативное лечение и последующая необходимая терапия проводились по согласованию со специалистами регионального консультационного центра АОДКБ. Спустя пять дней девушку доставили в АОДКБ для дальнейшего лечения.

«Состояние девушки на момент поступления к нам было тяжелое. Девочка находилась в медикаментозном сне. Мы ее в полном объеме обследовали, сделали компьютерную томографию головы, грудной клетки, живота, таза. Пострадавшую осмотрели нейрохирург, узкие специалисты. Был выставлен общий клинический диагноз: сочетанная тяжелая автодорожная травма. Такой диагноз детям выставляют не так часто», – говорит травматолог-ортопед центра детской политравмы, лечащий доктор Максим Кушнарев.

3 апреля девушку прооперировали, операция длилась полтора часа. Пострадавшей поставили спицестержневой аппарат, фиксирующий кости таза и вывихнутое бедро. Благодаря этому пациентку, как говорят доктора, теперь можно активизировать: переворачивать в постели. Значит, у нее уже не будет пролежней и других проблем и неудобств.

Срок фиксации аппарата – минимум пять недель. С бедра спицы, возможно, снимут и раньше, с таза – только после полного сращивания костей. При благоприятном лечении черепно-мозговой травмы пациентка сможет вставать, а после того как снимут спицы с бедра, начать потихоньку ходить, сначала на костылях.

Просмотров всего: 3275

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Умнички врачи!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    скорейшего выздоровления. Врачам респект.

  • sohoN

    sohoN
    1 час назад

    Как то странно читать на амур инфо данные статьи. У нас принято о врачах плохо писать или вообще никак. Один ярошенко чего стоит...

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Приятная новость, молодцы.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А зачем спасали?

  • Мадлен

    Мадлен
    1 час назад

    Клаус Хайда, если бы это был твой ребенок? Тоже спросил бы, а зачем спасали?

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    Молодцы, побольше бы таких хороших новостей

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Мадлен

    Клаус Хайда, если бы это был твой ребенок? Тоже спросил бы, а зачем спасали?



    При чём тут это? И не стоит проецировать чужие ошибки на других) И, да, повторю - зачем спасали? Иногда милосерднее добить

  • Алгебра

    Алгебра
    51 минута назад

    Клаусу уже пора самому добиться об стену-у него явно недавно была травма на всю голову.(((

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    47 минут назад

    Алгебра

    Клаусу уже пора самому добиться об стену-у него явно недавно была травма на всю голову.(((



    А вот это уже оскорбление, если что. Хотя понятно - внятного ответить вам нечего, вот и остаётся в псевдогуманизме глумиться над бедной девушкой и пытаться полить грязью единственного ей сочувствующего.

  • Алгебра

    Алгебра
    46 минут назад

    А врачи действительно молодцы! Просто поражает их мастерство! И таких врачей намного больше, чем "оборотней в белых халатах". Пришлось недавно столкнуться с врачами нашей городской больницы-вот честное слово-ни одного негативного впечатления, мастерство, внимательность, компетентность, да и просто человечность-всё достойно глубокого уважения! Благодарность просто переполняет душу!!!

  • Алгебра

    Алгебра
    41 минута назад

    Клаус, естественно, все сочувствуют девушке! Но, думаю, ей даже после таких ужасов очень хочется жить! Я уж молчу о её бедных родителях. Не думаю, что кто-то хотел бы услышать то, что написали вы. А вот чтобы девочка могла жить дальше, ей и встретились на жизненном пути такие врачи!

  • Алгебра

    Алгебра
    41 минута назад

    Клаус, естественно, все сочувствуют девушке! Но, думаю, ей даже после таких ужасов очень хочется жить! Я уж молчу о её бедных родителях. Не думаю, что кто-то хотел бы услышать то, что написали вы. А вот чтобы девочка могла жить дальше, ей и встретились на жизненном пути такие врачи!

  • Алгебра

    Алгебра
    41 минута назад

    Клаус, естественно, все сочувствуют девушке! Но, думаю, ей даже после таких ужасов очень хочется жить! Я уж молчу о её бедных родителях. Не думаю, что кто-то хотел бы услышать то, что написали вы. А вот чтобы девочка могла жить дальше, ей и встретились на жизненном пути такие врачи!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    37 минут назад

    Алгебра

    Клаус, естественно, все сочувствуют девушке! Но, думаю, ей даже после таких ужасов очень хочется жить! Я уж молчу о её бедных родителях. Не думаю, что кто-то хотел бы услышать то, что написали вы. А вот чтобы девочка могла жить дальше, ей и встретились на жизненном пути такие врачи!



    Да, да. Прямо вижу как сочувствие сочиться из ваших постов. Прямо упиваетесь "сочувствием", что другая оказалась калекой и уродом, но ведь не вы. Значит можно и лицемерно пожалеть и попричитать. Да, и про детали ДТП вы всё в курсе?

  • Подполковник

    Подполковник
    31 минута назад

    Так просветите

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