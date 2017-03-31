Прогноз погоды: 4 апреля в Амурской области тепло, как летом

Фото: wolflover.beon.ru

Во вторник, 4 апреля, в Амурской области переменно облачно, местами пройдет слабый дождь. Скорость северного ветра составит 2-7, местами с усилением до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. По северу пройдет слабый и умеренный дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха в осадках снизится до + 6 градусов.

В Благовещенске во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер дует с севера, его скорость составляет 7-12 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до +19...+21 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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