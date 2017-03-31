Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 08:53 3

Прогноз погоды: 4 апреля в Амурской области тепло, как летом

Прогноз погоды: 4 апреля в Амурской области тепло, как летом
Фото: wolflover.beon.ru

Во вторник, 4 апреля, в Амурской области переменно облачно, местами пройдет слабый дождь. Скорость северного ветра составит 2-7, местами с усилением до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. По северу пройдет слабый и умеренный дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха в осадках снизится до + 6 градусов.

В Благовещенске во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер дует с севера, его скорость составляет 7-12 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до +19...+21 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 536

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Микляй

    Микляй
    3 часа назад

    Котэ шикарен!

  • Модератор

    Модератор
    3 часа назад

    Котэ шикарен ++

  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    Котэ шикарен! апаздал :(

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Март 2017 года в Приамурье вошел в четверку самых теплых за всю историю наблюдений
Общество 1

Юг Амурской области по-прежнему задымлен
Общество 1

Ветер, ветер на всем белом свете: прогноз погоды в Амурской области на 4 апреля
Общество

Усиление ветра до 18-23 метров в секунду ожидается в Приамурье в конце недели