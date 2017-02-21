Число жертв при взрыве в Петербурге возросло до 14

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Число погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек. Об этом, как сообщает ТРК «Звезда», утверждают источники издания «Фонтанка». Ранее говорилось о 10 погибших.

Уточняется, что двое пострадавших скончались в Мариинской больнице, туда их доставили уже в состоянии клинической смерти. Одна женщина умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Если бы состав питерского метро вошел бы в тоннель, жертв взрыва было бы намного больше. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, сообщает «Политнавигатор».

«Взрыв произошел, видимо, после того, как человек, оставивший устройство, покинул вагон. Если бы взрыв произошел чуть позже, когда состав успел бы войти в тоннель, жертв было бы намного больше. В замкнутом пространстве взрыв даже 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте произвел бы совсем другое воздействие, и количество жертв было бы в полтора-два раза больше», – сказал Линдер.

Список жертв и пострадавших в результате взрыва в Петербургском метрополитене будет обнародован в самое ближайшее время. Об этом заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров после заседания городского штаба по ликвидации последствий ЧП, передает ИА REGNUM.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге произошел 3 апреля. Мощность взрыва оценили в 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. По факту ЧП начаты следственные действия.

В момент происшествия корреспонденты ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова находились в Санкт-Петербурге. Они были приглашены на медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Корреспонденты рассказали о том, что им известно о случившемся.

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