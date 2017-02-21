Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 08:51 0

Число жертв при взрыве в Петербурге возросло до 14

Число жертв при взрыве в Петербурге возросло до 14
Фото: ren.tv/blog

Число погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек. Об этом, как сообщает ТРК «Звезда», утверждают источники издания «Фонтанка». Ранее говорилось о 10 погибших.

Уточняется, что двое пострадавших скончались в Мариинской больнице, туда их доставили уже в состоянии клинической смерти. Одна женщина умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Если бы состав питерского метро вошел бы в тоннель, жертв взрыва было бы намного больше. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, сообщает «Политнавигатор».

«Взрыв произошел, видимо, после того, как человек, оставивший устройство, покинул вагон. Если бы взрыв произошел чуть позже, когда состав успел бы войти в тоннель, жертв было бы намного больше. В замкнутом пространстве взрыв даже 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте произвел бы совсем другое воздействие, и количество жертв было бы в полтора-два раза больше», – сказал Линдер.

Список жертв и пострадавших в результате взрыва в Петербургском метрополитене будет обнародован в самое ближайшее время. Об этом заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров после заседания городского штаба по ликвидации последствий ЧП, передает ИА REGNUM.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге произошел 3 апреля. Мощность взрыва оценили в 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. По факту ЧП начаты следственные действия.

В момент происшествия корреспонденты ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова находились в Санкт-Петербурге. Они были приглашены на медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Корреспонденты рассказали о том, что им известно о случившемся.

Просмотров всего: 2

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 14

Корреспонденты Амур.инфо в Санкт-Петербурге: «Это как раз произошло на нашей ветке метро»
Происшествия 92

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Происшествия 3

В Благовещенске начали снос незаконных сооружений
Происшествия

Благовещенцу нужна помощь, чтобы вернуться домой после операции