Селемджинская больница опровергает обвинения в свой адрес

Фото: onf.ru

Руководство Селемджинской районной больницы провело внутреннюю проверку после публикации на Амур.инфо. Как сообщалось, активисты Общероссийского народного фронта заподозрили больницу в фальсификации результатов диспансеризации населения. В больнице же утверждают, что вины работников медучреждения нет.

Как говорится в сообщении больницы, была проведена экспертиза на основании медкарт амбулаторных пациентов и данных из объяснительных медработников. При проверке амбулаторных карт пациентов нарушений не обнаружено.

Также эти пациенты ответили на вопросы представителей прокуратуры о прохождении диспансеризации в 2015-2016 годах.

«Из данных пояснений пациентов стало очевидным, что они не владеют термином "диспансеризация", но это не доказывает, что они ее не проходили, и не ведет к нарушению законодательства РФ, – заявляют в больнице. – На основании данных заключений никакой фальсификации по проведению диспансеризации не выявлено».

В учреждении также обещают принять меры: заведующей поликлиникой Лучинкиной О. В. поручается продолжить контроль за оформлением амбулаторных карт, а участковым врачам-терапевтам – усилить профилактическую работу среди приписного населения в рамках прохождения диспансеризации.

Тем временем в прокуратуре Селемджинского района корреспонденту Амур.инфо сообщили, что проверка выявила единичный случай неверного оформления листа нетрудоспособности. «Мы не усматриваем в этом какой-то умысел или корысть. Это, похоже, обычная халатность», – сообщили в прокуратуре. Также выявлены три случая непрохождения диспансеризации. Руководству больницу внесено представление. Сейчас процессуальную проверку проводят органы полиции.

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#здоровье #происшествия

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