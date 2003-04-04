Жители Сковородина требовали запретить склонение: история Приамурья

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В 2016 году жители Сковородина требовали запретить склонение топонима Сковородино. На сайте Change.org собирали подписи под петицией с призывом «Запретите склонять Сковородино!». «Нам, жителям, очень неприятно, когда СМИ пишут и говорят "в Сковородине", "из Сковородина". Это очень режет ухо!» – указано в тексте петиции. За год подписи под обращением поставили 446 человек.

4апреля 1924 года в связи с присвоением Всероссийской пионерской организации имени В. И. Ленина в Благовещенске прошло торжественное собрание пионеров.

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4 апреля 1925 года приказом Дальневосточного земельного управления на базе Амурского опытного поля организована Амурская областная сельскохозяйственная опытная станция.

С22 декабря 1930-го она стала именоваться Амурской зональной опытной станцией, с сентября 1935-го – Амурской областной опытной станцией по полеводству и животноводству.

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1944 год. В области по инициативе осоавиахимовцев города Куйбышевки-Восточной (Белогорск) на восстановление украинского города Киева собрано 677 464 рублей.

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1947 год. Вышло постановление Совета Министров СССР № 856 о создании Зейского районного лесхоза. Вероятно, это официальная дата рождения предприятия, поскольку в конце тридцатых годов учреждение «Зейский лесхоз» уже существовало.

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4 апреля 1986 года в Благовещенске с рабочим визитом находились секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Нам Ги и министр лесной промышленности КНДР Ким Че Рюль.

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4 апреля 1996 года прошла первая, организационная, сессия депутатов, выбранных в новый представительный орган власти Зейского района. Депутаты решили оставить новому органу старое название – Совет народных депутатов – и избрали председателем Совета коммуниста Юрия Чапковского.

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В 2003 году на Благовещенской таможне открылся магазин беспошлинной торговли. Это был 4-й и самый большой по площади дьюти фри магазин на Дальнем Востоке. Делать покупки в нём мог только тот, кто выезжал в Китай. На прилавках благовещенского магазина – табачные изделия, парфюмерия, косметика, различная бытовая техника.

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«Благовещенск сегодня сильно нуждается в новом источнике тепловой энергии. Город ждёт, когда новая станция заработает в полную силу, и сегодня мы убедились, что проект приближается к завершению. Скоро тепло начнёт поступать в новые микрорайоны города», – говорил министр энергетики РФ в 2015 году. 4 апреля Александр Новак проинспектировал строительную площадку второй очереди Благовещенской ТЭЦ.

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#жизнь #история

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