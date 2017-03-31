«Физрук» Дмитрий Нагиев отмечает 50-летие

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Ровно полвека назад родился популярный российский актёр, шоумен , теле- и радиоведущий Дмитрий Нагиев. Популярность к Дмитрию пришла после скандального ток-шоу «Окна», а также юмористических проектов «Осторожно, модерн!» и «Осторожно, Задов!». В 2003 году Нагиев вёл финальное шоу проекта «Дом» на телеканале «ТНТ».

Потом было спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки» и, конечно же, музыкальный конкурс «Голос», ставший визитной карточкой Дмитрия. В кино у актёра тоже всё сложилось удачно. Среди заметных работ – сериалы «Каменская», «Кухня», «Физрук», фильмы «Самый лучший день», «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини», «Всё о мужчинах» и другие.

В 2016 году Нагиев стал самым обеспеченным актёром в России по версии журнала Forbes. Его доход за год составил 3,2 миллиона долларов.

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4 апреля – в день преставления святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию Etymologiae – во всём мире отмечают Международный день Интернета. Также дата 4.04 очень похожа на ошибку HTTP 404. В 1998 году католическая церковь признала всемирную сеть сокровищницей человеческого знания.

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95 лет назад родился Элмер Бернстайн – американский композитор, писавший музыку для кино и песен. Музыкальная фильмография Бернстайна включает в себя такие известные фильмы как «Оскар», «Моя левая нога», «Охотники за привидениями», «Убить пересмешника», «Великолепная семёрка», «Эпоха невинности», «Дикий, дикий Вест», «Воскрешая мертвецов», «Большой побег» и множество других. За свою 50-летнюю карьеру в кино Бернстайн номинировался на «Оскара» 14 раз, хотя награждён был лишь однажды – за музыку к фильму-мюзиклу «Весьма современная Милли» (1967, в категории «Лучшая оригинальная музыка»).

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85 лет назад родился Андрей Тарковский – один из крупнейших кинорежиссёров XX века, чьё творчество оказало значительное влияние на развитие отечественного и зарубежного кинематографа. «Кинематографическим богом» назвал его британский режиссёр и продюсер Дэнни Бойл, считающий необходимым каждому кинематографисту посмотреть фильмы Тарковского. «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Жертвоприношение», «Ностальгия» – эти и другие фильмы Андрея арсеньевича сегодня известны каждому.

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65 лет назад родился Гэри Мур – ирландский гитарист, вокалист, композитор, продюсер, аранжировщик, лидер ирландской группы Skid Ro». С четырнадцати лет Гэри играл на стандартных гитарах (для правшей), несмотря на то, что всю жизнь был левшой. Стиль раннего Гэри Мура представлял собой вариацию на тему саунда Джеффа Бека, однако к середине 1970-х под влиянием Карлоса Сантаны Гэри музыкант выработал собственную узнаваемую манеру – пронзительный и вместе с тем очень лиричный стиль, идеально подходивший для формировавшегося в те годы хард-н-хэви. Гитарист внёс заметный вклад в развитие блюз-рока.

Лили, одна из четверых детей Мура, сказала, что её отец был «человеком в цветастой рубашке, который обладал детскими качествами и был источником вдохновения для многих, а также личностью, которую невозможно забыть».

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