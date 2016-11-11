Корреспонденты Амур.инфо в Санкт-Петербурге: «Это как раз произошло на нашей ветке метро»

Фото: РБК

Корреспонденты ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Они были приглашены на медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». По ветке метро, на которой произошли взрывы, журналисты ежедневно ездили в центр города.

«Мы как раз вышли со встречи журналистов с президентом в рамках медиафорума. Мероприятие, слава богу, задержалось. Встреча была назначена на 12.00, но началась в 13.00. И в 15.00 мы только вышли. Говорят, что в 14.30 были взрывы как раз на нашей ветке. Рядом с нашей гостиницей. На каждой станции повреждено по одному вагону. Нас всех посадили в автобус и отвезли в гостиницу. На форуме про это никто не знал. Узнали только , когда сели в автобус», – рассказывает Валентина Кузьмина.

«Все сразу начали звонить родителям и писать. Все понимают, что родственники узнают из СМИ и начнут паниковать. Это «синяя» ветка метро, как раз мы по этой ветке едем от нашей гостиницы до центра и проезжаем все эти станции. Мы вчера так ездили и сегодня собирались точно также ехать. Просто благодаря тому, что мы в это время были на форуме, из-за того, что опоздал президент, форум задержался. Это очень страшно, нас всех до сих пор трясет. Одно дело, когда ты находишься в Благовещенске, да, безусловно, ты переживаешь, но когда это рядом с тобой – это ужасно!» – говорит Екатерина Плотникова.

Сейчас девушки находятся в гостинице. По их словам, за окном постоянно воют сирены. Проносятся машины полиции и скорой помощи.

«Когда нас в автобусе везли в гостиницу, мы заметили, что все проходящие за окном люди разговаривали по сотовому телефону», – вспоминает Валентина.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на «Фонтанку» сообщает, что на станции метро «Площадь Восстания» найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас взрывное устройство обезвреживают.

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошли два взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По предварительной информации, погибли 10 человек, 50 пострадали. Источник «Интерфакса» сказал, что среди раненых есть дети. В городе закрыты все станции метро.

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии причин взрывов, в том числе и терроризм. Правоохранительные органы выясняют точную причину взрывов. По словам Путина, федеральные и городские власти сделают все, чтобы оказать поддержку пострадавших во взрывах метро Санкт-Петербурга.

Позже появилась информация, что Генпрокуратура РФ признала взрыв в петербургском метро терактом.

Просмотров всего: 727

#происшествия

распечатать