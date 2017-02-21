В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

Фото: Инстаграм

На станции метро «Сенная площадь» произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник. Сообщается о задымлении на станции, очевидцы заявляют о пострадавших. По некоторым источникам число погибших возросло до 10 человек.

По словам источника, мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой – по 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте.

По предварительным данным, взрывы произошли на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена, проверяются данные о погибших. Видео со станции можно посмотреть по этой ссылке.

Как сообщают Вести, по последним данным, порядка 10 человек погибли, около 50 ранены.

По факту ЧП начаты первоначальные следственные действия.

В настоящее время данные станции закрыты. По указанию руководителя оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация пассажиров.

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#происшествия

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