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Сегодня, 21:33 39

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Фото: Инстаграм

На станции метро «Сенная площадь» произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник. Сообщается о задымлении на станции, очевидцы заявляют о пострадавших. По некоторым источникам число погибших возросло до 10 человек.

По словам источника, мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой – по 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте.

По предварительным данным, взрывы произошли на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена, проверяются данные о погибших. Видео со станции можно посмотреть по этой ссылке.

Как сообщают Вести, по последним данным, порядка 10 человек погибли, около 50 ранены.

По факту ЧП начаты первоначальные следственные действия.

В настоящее время данные станции закрыты. По указанию руководителя оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация пассажиров.

Просмотров всего: 1806

#происшествия

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Есть информация что ещё на двух станциях метро в Питере Купчино и Девятки тоже были взрывы

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Нет, уже опровергли эту информацию.

    Два взрыва было - один прямо в вагоне когда он шел в туннеле, а второй - просто на станции

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Частые беспорядочные движения ног (в положении сидя) – психологический дискомфорт, раздражение, обеспокоенность, нервозность. Это про Путина. Который степ отстукивал, когда о взрыве говорил.

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    1 час назад

    Ну вот и началось,все как в 90х. Взрывы в Москве и Волгодонске,а потом в Рязани неудача, народ нашел,потом оказалось сотрудники ФСБ пошутили, причем даже местных фсбшников не предупредили, два мужика и баба прибыли с Москвы для совершения якобытерракташутки .Местные специалисты определили гексоген,потом москвичи сказали сахер,какой такой гексоген. Правители готовы держаться до последнего россиянина.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    artur-cyrybko

    Частые беспорядочные движения ног (в положении сидя) – психологический дискомфорт, раздражение, обеспокоенность, нервозность. Это про Путина.



    ну а разве такое присуще не каждому нормальному человеку когда в стране осуществляется терракт?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    я думаю, что это реакция на антикоррупционные митинги. народ надо отвлечь и найти другой источник бед. вот и устроили путиноиды взрыв

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Странно, но ни фига не удивлен. И даже какая-та обыденность в этих взрывах. Дежавю.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Вот и обратка на 26 марта прилетела. Пора лысего карлика на кол

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    РАМ

    Вот и обратка на 26 марта прилетела. Пора лысего карлика на кол



    т.е. взорвали опору путинского режима - простых людей, так?

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    1 час назад

    Знакомые сообщили, что и в Москве сегодня взрывы. Пока не передают СМИ...

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    1 час назад

    У меня почему-то мысли в другом направлении... Не получилось поднять народ на 26, приступим к другому сценарию! Страшно все это: простые люди как разменная монета.

  • Большевик

    Большевик
    1 час назад

    ТВ говорит только о взрыве! Интернет говорит только о взрыве! Любые собрания запретят из-за взрыва! Либо люди сами побояться собираться.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Adolf

    я думаю, что это реакция на антикоррупционные митинги. народ надо отвлечь и найти другой источник бед. вот и устроили путиноиды взрыв



    +++

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Только узнала.....Жалко людей ....очень....очень....

    С расстройством

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    oenesterov

    РАМ

    Вот и обратка на 26 марта прилетела. Пора лысего карлика на кол



    т.е. взорвали опору путинского режима - простых людей, так?



    че не жалко, то и взорвали

    не дворцы же взрывать в самом деле.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Надо же напомнить зачем в Сирии воюем. А то с октября 2015го много времени прошло, забыли уже все.

  • F

    F
    1 час назад

    Sergey_Korenev

    Adolf

    я думаю, что это реакция на антикоррупционные митинги. народ надо отвлечь и найти другой источник бед. вот и устроили путиноиды взрыв



    +++



    Cкажет специально подставили, чтобы пошатнуть веру в наше фсе

  • Папайя

    Папайя
    1 час назад

    Ужас... очень жалко ни в чем неповинных людей... что творится...

  • молокан

    молокан
    57 минут назад

    Хмык

    Странно, но ни фига не удивлен. И даже какая-та обыденность в этих взрывах. Дежавю.



    Прикинь, недавно где-то читал, что обязательно должны будут чтой-то взорвать.

  • РАМ

    РАМ
    57 минут назад

    У него ума как у уточки, вместо поднятия экономики он запугивает население... проводит там медиафорум, совести нет. Падал...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    55 минут назад

    а что такое метро ?

  • Myxira

    Myxira
    46 минут назад

    РозоваяРоза

    Не получилось поднять народ на 26, приступим к другому сценарию!



    26 марта народ очень даже не плохо поднялся, и по всей стране.

  • zheka_z

    zheka_z
    38 минут назад

    Амур Инфо,сравните коменты на центральных сайтах и у нас :там соболезнования и боль,а у нас один сарказм и злость.Нельзя так,уберите этих нелюдей с комментарием.

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    36 минут назад

    zheka_z

    Амур Инфо,сравните коменты на центральных сайтах и у нас :там соболезнования и боль,а у нас один сарказм и злость.Нельзя так,уберите этих нелюдей с комментарием.



    ++++ и все сразу знают, кто это сделал!

  • Kaisla

    Kaisla
    36 минут назад

    оооо соплежуи либерастические повылазили, давайте нойте как в России все плохо, ущербные

  • РАМ

    РАМ
    33 минуты назад

    Myxira

    РозоваяРоза

    Не получилось поднять народ на 26, приступим к другому сценарию!



    26 марта народ очень даже не плохо поднялся, и по всей стране.



    Дагестанцы более решительные )))

  • Хмык

    Хмык
    33 минуты назад

    Kaisla

    оооо соплежуи либерастические повылазили, давайте нойте как в России все плохо, ущербные



    В России всё атлична. А вот Сирия и Украина еще не раз аукнутся. Если это Сирия или Украина.



  • ВиталийН

    ВиталийН
    26 минут назад

  • raznos

    raznos
    25 минут назад

    А я поддержу Розовую Розу. Думаю, что это продолжение неудавшихся митингов 26 марта и 2 апреля. Не получилось замутить на митингах - включили "план Б".

  • Витком

    Витком
    22 минуты назад

    удален

  • full

    full
    22 минуты назад

    raznos

    А я думаю, что это продолжение неудавшихся митингов 26 марта и 2 апреля. Не получилось замутить на митингах - включили "план Б".



    А в чем неудача митингов? Путиноиды намек поняли. А взрывы, как ни странно, могут быть выгодны, как власти, так и оппозиции. Ждать надо.

  • РАМ

    РАМ
    21 минута назад

    ...продолжения

  • F

    F
    21 минута назад

    raznos

    А я поддержу Розовую Розу. Думаю, что это продолжение неудавшихся митингов 26 марта и 2 апреля. Не получилось замутить на митингах - включили "план Б".



    И чего добивались террактом? Сплочение народа вокруг Путина и Медведева перед лицом террористической угрозы?

  • raznos

    raznos
    9 минут назад

    full

    raznos

    А я думаю, что это продолжение неудавшихся митингов 26 марта и 2 апреля. Не получилось замутить на митингах - включили "план Б".



    А в чем неудача митингов? Путиноиды намек поняли. А взрывы, как ни странно, могут быть выгодны, как власти, так и оппозиции. Ждать надо.



    А в чем удача? Показали, что народ не согласен с правящей властью - согласен. А дальше? Специально проводили несогласованные митинги, потому, что знали о последствиях. Чтобы потом транслировать на весь мир о "путинском режиме", который разгоняет мирные демонстрации. Закон есть? Есть. Нарушали? Нарушали. Извольте дубинкой по почкам. Кого собрали на митинги? В основном школоту, которая даже не знает кто такой Навальный и ради чего собственно собрались (посмотрите на YouTube, там много видео). Обещали, в случае ареста, выплатить по 10 тыс. евриков через ЕСПЧ? Обещали. То же и 2 апреля. Собралось еще меньше, чем 2 апреля. И опять митинги несанкционированы. А в соцсетях был призыв к команде Навального перенести, чтобы отдышаться после марта. И потом. Лозунги есть, а цели нет. Кого взамен Медведева? Кого взамен Путина? Навального? Но почти все демонстранты в один голос твердили, что Навальный "нихт вобла". И в чем тогда удача этих митингов? Как говорил Высоцкий: "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков". А вообще все это до боли напоминает украинский Майдан. Почти под копирку. Оно нам надо? Может все-таки скажем свое слово на выборах? (сейчас меня закидают тапками). Вот поэтому я и говорю, что на мой взгляд это не терракт ФСБ (хотя и такая гипотеза имеет право на жизнь), а запасной план после неудачных митингов. Извините за много букв.

  • raznos

    raznos
    8 минут назад

    F

    raznos

    А я поддержу Розовую Розу. Думаю, что это продолжение неудавшихся митингов 26 марта и 2 апреля. Не получилось замутить на митингах - включили "план Б".



    И чего добивались террактом? Сплочение народа вокруг Путина и Медведева перед лицом террористической угрозы?



    А у нас в России так всегда и происходит. Весь мир против нас. Очередной терракт. Страна объединяется против внутреннего или внешнего врага.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    6 минут назад

    Ужас..

  • mikey007

    mikey007
    4 минуты назад

    raznos

    F

    raznos

    А я поддержу Розовую Розу. Думаю, что это продолжение неудавшихся митингов 26 марта и 2 апреля. Не получилось замутить на митингах - включили "план Б".



    И чего добивались террактом? Сплочение народа вокруг Путина и Медведева перед лицом террористической угрозы?



    А у нас в России так всегда и происходит. Весь мир против нас. Очередной терракт. Страна объединяется против внутреннего или внешнего врага.



    А это кому выгодно?

    Уж явно не организаторам митингов

  • mikey007

    mikey007
    3 минуты назад

    То, что люди погибли, кошмар.

  • Ариадна

    Ариадна
    2 минуты назад

    raznos

    А у нас в России так всегда и происходит. Весь мир против нас. ....



    Знал бы ты, что люди в других странах живут своей жизнью...и им нет дела до "нас".

    Политики отдельно , народы отдельно...

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