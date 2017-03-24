В Благовещенске дали концерт особенные дети (видео)

В воскресенье, 2 апреля, около двухсот человек собрались в Благовещенске на «Встрече друзей». Так назвали праздник, завершивший череду мероприятий для особенных детей.

Встреча прошла в ОКЦ. Там собрались семьи, в которых воспитывают особенных детей – из Ивановки, Тамбовки, Грибского, Новинки, Серышево и Свободного. Творческие коллективы города приготовили для детей праздничный концерт. Ребят развлекали бумажным шоу и шоу мыльных пузырей, росписью по песку и камням, катали на аттракционах. Так завершились мероприятия, посвященные разным датам – дню человека с синдромом Дауна, дню детей с эпилепсией и дню распространения информации об аутизме.

«На концерте наравне с обычными детками выступили 18 детей-инвалидов. Девочка с проблемами опорно-двигательного аппарата танцевала восточный танец, мальчики-аутисты выступали, ребята с синдромом Дауна поставили сценку "Жили у бабуси два веселых гуся"», – говорит организатор праздника «Встреча друзей» Наталья Маскаева.

«Мне очень понравилось, как моя подруга здесь танцевала восточный танец и костюмы ведущих в виде смешариков. И костюм панды По, которого я очень люблю и с которым мне даже удалось сфотографироваться», – отметила зритель Светлана Золома.

Впервые во время праздника организаторы провели ярмарку-распродажу поделок, вырученные средства пойдут на благоустройство территории реабилитационного центра в районе Амурской-Шевченко.

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