В Благовещенске начали снос незаконных сооружений

Фото: пресс-служба областного УФССП

В понедельник, 3 апреля, в Благовещенске начались работы по сносу незаконных сооружений: кафе, киосков и ограждений, которые были возведены в районе улицы Дьяченко и Игнатьевского шоссе. Приставы-исполнители прошли на территорию, а во вторник, 4 апреля, спецорганизация начнет демонтаж построек.

Как сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов, должник (предприниматель) в свое время построил на этой территории несколько объектов. В 2011 году Благовещенский городской суд признал эти постройки незаконными и обязал его освободить земельный участок. С тех пор приставы неоднократно пытались связаться с ним, информировали по месту регистрации, однако было установлено, что должник там не живет.

«Мы вынесли постановление о демонтаже сооружений, – рассказал замначальника специализированного отдела управления ФССП Денис Заверячев. – Сегодня был первый этап: вместе с представителями городской администрации мы срезали замки, впервые побывали на этом участке, осмотрели незаконные сооружения. А завтра работники спецорганизации, с которой мы работаем по договору, приступит к демонтажу незаконных строений».

В кафе и киосках уже никого не было. Ранее здесь работали арендаторы владельца незаконных сооружений, напрямую с ним не связанные. Но, когда энергетики отключили объекты от электричества, здесь никого не осталось.

Денис Леонидович добавил, что работы по демонтажу предварительно займут 7–10 дней. Всё демонтированное имущество по описи в течение двух месяцев будет храниться на базе спецорганизации.

Это не единственные работы по демонтажу незаконных строений, которые собираются проводить судебные приставы. В управлении находится более двухсот исполнительных производств. В основном они касаются незаконно построенных гаражей, которые будут либо демонтироваться, либо сноситься.

Имеется также исполнительное производство по одной из «гостинок». «Здесь уже имеется решение суда о сносе дома. Однако, поскольку этот объект имеет социальное значение, то, конечно, никто не будет приступать к сносу до тех пор, пока не будет решен вопрос с жильцами, которые стали жертвами манипуляций застройщиков», – добавил Денис Заверячев.

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